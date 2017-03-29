Погромы, беспорядки и столкновения с полицией в Париже

Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в XIX округе Парижа, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Жители округа и представители китайской общины французской столицы вторую ночь подряд устраивают погромы и акции протеста в связи с убийством полицейскими китайца.

Полиция, отвечая на полетевший в неё град стеклянных бутылок и петард, распылила слезоточивый газ. Значительная часть протестующих покинула площадь перед полицейским участком, где вечером во вторник проходила акция протеста.

С наступлением темноты несколько сотен человек собрались на площади перед полицейским участком в XIX округе Парижа. Люди, многие из которых заранее запаслись масками для защиты от слезоточивого газа, выкрикивали лозунги "Полицейские — убийцы" и "Полицейские — защитники?" и призывали к правосудию. У стихийного мемориала из сотен свечей у полицейского участка люди держали плакаты с надписями "За мир и правосудие! Против насилия".

Напомним, ранее правоохранители прибыли по вызову о бытовом насилии. Полицейские услышали крики детей и были вынуждены взломать дверь. Им навстречу бросился 50-летний мужчина азиатского происхождения с ножницами в руках и ранил одного из полицейских. Тогда второй полицейский открыл огонь. По данным полиции, страж порядка "выстрелил только один раз с целью самообороны", однако попал в грудь нападавшего, и тот скончался.

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Днём во вторник семья погибшего представила свою версию произошедшего. По словам семьи, одна из дочерей услышала стук в дверь и пошла ее открывать. Позже к двери также подошел отец. В руках он держал ножницы, потому что до этого был занят готовкой и резал рыбу. Стук в дверь усилился. Семья попросила полицейских успокоиться, но они взломали дверь и раздался выстрел.