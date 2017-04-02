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    МИД: пострадавших украинцев при взрыве в пригороде Парижа нет

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    В субботу в ходе карнавала в коммуне Вильпент в пригороде Парижа произошел сильный взрыв. В результате около 20 человек получили ранения. Взрыв случился из-за нарушения правил безопасности.
    Взрыв на карнавале во Франции
    ALERTES INFO / Twitter

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Среди пострадавших при взрыве в пригороде Парижа на карнавале по предварительной информации украинцев нет. Об этом сообщили в Twitter Консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

    Смотрите также: Момент взрыва на карнавале в пригороде Парижа

    Сообщается, что взрыв на окраине Парижа произошел из-за нарушения правил безопасности.

    Напомним, ранее стало известно, что в субботу в ходе карнавала в коммуне Вильпент в пригороде Парижа произошел сильный взрыв. Около 20 человек получили ранения. Взрыв раздался около 17.30 местного времени в тот момент, когда должны были поджечь чучело, сделанное из соломы и дерева.

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