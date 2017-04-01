наверх
01.04.201720:49
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.10
  • USD26.98- 0.06
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Полиция рассматривает две версии взрыва авто Дарта Вейдера в Одессе

    (обновлено: )11810
    Согласно одной из версий, взорвалась граната РГД-5. При этом минирование было выполнено непрофессионально и не нанесло серьезных повреждений транспортному средству и его пассажирам.
    Взрыв авто в Одессе
    ГУ НП в Одесской области

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Полиция Одессы рассматривает две основные версии взрыва автомобиля, в котором находился Жан Николаенко, более известный как Дарт Вейдер, и его семья. Об этом "Стране" стало известно из источников в правоохранительных органах.

    Подрыв автомобиля в центре Мариуполя
    facebook.com/don.gp.gov.ua
    Взрыв авто в Мариуполе. Спецкор: в соседних домах выбило окна

    По одной из версий, взорвалась граната РГД-5. При этом минирование было выполнено непрофессионально и не нанесло серьезных повреждений транспортному средству и его пассажирам. Полиция не исключает, что взрыв был произведен с целью запугивания, которое связано с политической деятельностью Дарта Вейдера. 

    Жан Николаенко сменил имя и фамилию и участвовал под новым именем в выборах мэра Одессы. Его называют проектом нардепа Дмитрия Голубова.

    В полиции также рассматривают вторую версию, которая связана с конфликтом Дарта Вейдера по месту его жительства – в жилом комплексе Белый парус. ЖК принадлежит опальному одесскому политику Игорю Маркову.

    Дарт Вейдер пытается создать там ОСМД и на этой почве неделю назад у него возник конфликт с администрацией Белого паруса.

    Также стало известно, что авто принадлежит не самому Дарту Вейдеру, как сообщалось, а его супруге, которая является гражданкой России.

    Ранее сообщалось, что в субботу в полицию Одессы поступило сообщение о том, что в автомобиле, который находился на ул. Гаршина, произошел взрыв. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Мартин Сайдик. Архивное фото
    Донбасс: пасхальное перемирие
    Рудяков: правительство и сейм Польши реализуют план экспансии на Украину
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Логотип Евровидения
    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции...
    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации