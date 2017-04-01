Полиция рассматривает две версии взрыва авто Дарта Вейдера в Одессе

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Полиция Одессы рассматривает две основные версии взрыва автомобиля, в котором находился Жан Николаенко, более известный как Дарт Вейдер, и его семья. Об этом "Стране" стало известно из источников в правоохранительных органах.

По одной из версий, взорвалась граната РГД-5. При этом минирование было выполнено непрофессионально и не нанесло серьезных повреждений транспортному средству и его пассажирам. Полиция не исключает, что взрыв был произведен с целью запугивания, которое связано с политической деятельностью Дарта Вейдера.

Жан Николаенко сменил имя и фамилию и участвовал под новым именем в выборах мэра Одессы. Его называют проектом нардепа Дмитрия Голубова.

В полиции также рассматривают вторую версию, которая связана с конфликтом Дарта Вейдера по месту его жительства – в жилом комплексе Белый парус. ЖК принадлежит опальному одесскому политику Игорю Маркову.

Дарт Вейдер пытается создать там ОСМД и на этой почве неделю назад у него возник конфликт с администрацией Белого паруса.

Также стало известно, что авто принадлежит не самому Дарту Вейдеру, как сообщалось, а его супруге, которая является гражданкой России.

Ранее сообщалось, что в субботу в полицию Одессы поступило сообщение о том, что в автомобиле, который находился на ул. Гаршина, произошел взрыв.