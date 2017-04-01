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    Фотоленты

    На месте взрыва автомобиля с семьей в Одессе

    (обновлено: )40601
    Взрыв авто в Одессе
    Взрыв авто в Одессе
    Взрыв авто в Одессе
    Взрыв авто с семьей в Одессе
    Взрыв авто с семьей в Одессе
    Взрыв авто в Одессе
    Взрыв авто в Одессе
    Взрыв авто в Одессе
    Таймер
    Взрыв авто в Одессе
    Взрыв авто в Одессе
    Таймер
    Взрыв авто в Одессе
    Взрыв авто в Одессе
    ГУ НП в Одесской области
    Взрыв авто с семьей в Одессе
    Взрыв авто с семьей в Одессе
    ГУ НП в Одесской области
    Взрыв авто с семьей в Одессе
    Взрыв авто с семьей в Одессе
    ГУ НП в Одесской области
    Взрыв авто в Одессе
    Взрыв авто в Одессе
    ГУ НП в Одесской области

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    В субботу, примерно в 08:30, в полицию Одессы поступило сообщение о том, что в автомобиле, который находился на ул. Гаршина, произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области.

    Смотрите также: Подрыв автомобиля в центре Мариуполя

    На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, взрывотехники, сотрудники прокуратуры и государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

    "Предварительно установлено, что во время движения автомобиля, в салоне которого находился 34-летний одессит с членами семьи, сдетонировало устройство неизвестного происхождения", — рассказала пресс-секретарь ГУНП в Одесской области Войтенко.

    Топливный бак транспортного средства поврежден не был, люди телесных повреждений не получили, добавили в полиции.

    По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.15 (покушение на преступление), п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз, проводится досудебное расследование.

    По данным местного интернет-издания "Таймер", автомобиль принадлежит Жану Николаенко, который в образе фантастического героя Дарта Вейдера участвовал в последних выборах мэра Одессы.

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