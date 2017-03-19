Перестрелка в аэропорту Парижа: хронология и подробности события

РИА Новости Украина

Очередной громкий случай с вооруженным нападением взбудоражил Париж субботним утром: 39-летний мужчина вступил в перестрелку с полицейскими в северном пригороде Парижа, а затем совершил нападение на военный патруль в столичном аэропорту Орли, где был застрелен на месте.

По данным следствия, в 06:55 (время местное) в районе Гарж-ле-Гонес, в 14 километрах к северу от Парижа, двое полицейских остановили для проверки автомобиль Renault Clio. Находившийся за рулем мужчина выстрелом из пневматического пистолета ранил сотрудника полиции в лицо, и под ответным огнем скрылся с места происшествия.

Немногим позже преступник бросил свой автомобиль в Витри-сюр-Сен, к югу от Парижа. По словам министра внутренних дел Бруно Ле Ру, злоумышленник был замечен в одном из баров, где устроил скандал, а затем напал на женщину и угнал у нее автомобиль Citroen Picasso.

В 08:30, припарковав машину в расположенном неподалеку аэропорту Орли, мужчина направился в южный терминал воздушной гавани, на первом этаже которого напал на состоящий из трех служащих ВВС патруль. Злоумышленник попытался отнять у женщины-военнослужащей штурмовую винтовку: свидетельства разнятся относительно того, удалось ли ему это или нет. Так или иначе, преступник был застрелен на месте двумя другими военными, сообщают РИА Новости.

@BreitbartLondon Полиция Парижа на месте нападения в аэропорту Орли

Руководство аэропорта немедленно приняло решение об эвакуации людей — около трех тысяч человек — из-за опасений, что неподалеку может находиться кто-то из сообщников преступника. Кроме того, было подозрение, что на теле нападавшего может быть "пояс шахида". На место прибыло подразделение полицейского спецназа и саперы, однако никакой взрывчатки обнаружено не было.

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Практически сразу после инцидента оба терминала Орли перестали принимать и отправлять самолеты, прибывающие рейсы перенаправлялись в аэропорт Руасси (имени Шарля де Голля).

Во второй половине дня работа аэропорта Орли постепенно восстанавливается: сначала был открыт западный терминал, позднее — южный.

Следствию удалось оперативно установить личность преступника: это гражданин Франции 39 лет, находившийся под судебным контролем за вооруженное ограбление. В общей сложности на его счету девять серьезных правонарушений и тюремный срок.

По словам главы МВД, нападавший был известен и органам разведки, поскольку неоднократно вступал в контакты с экстремистами. В 2015 году в его доме был проведен обыск, однако ничего подозрительного обнаружить тогда не удалось.

В настоящее время полиция обыскивает дом преступника в Гарж-ле-Гонес. Арестованы его отец и брат.

Военные патрули, которые обеспечивают безопасность во Франции в рамках операции Sentinelle, зачастую становятся мишенью преступников. Так, в начале февраля мужчина с мачете атаковал военных, охранявших порядок у входа в парижский Лувр. Военнослужащие открыли огонь по нападавшему, злоумышленник получил тяжелые ранения в живот и был госпитализирован. Легкие раны получил один из военнослужащих.