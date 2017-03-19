Перестрелка в аэропорту Парижа: хронология и подробности события

РИА Новости Украина
Очередной громкий случай с вооруженным нападением взбудоражил Париж субботним утром: 39-летний мужчина вступил в перестрелку с полицейскими в северном пригороде Парижа, а затем совершил нападение на военный патруль в столичном аэропорту Орли, где был застрелен на месте.
По данным следствия, в 06:55 (время местное) в районе Гарж-ле-Гонес, в 14 километрах к северу от Парижа, двое полицейских остановили для проверки автомобиль Renault Clio. Находившийся за рулем мужчина выстрелом из пневматического пистолета ранил сотрудника полиции в лицо, и под ответным огнем скрылся с места происшествия.
Немногим позже преступник бросил свой автомобиль в Витри-сюр-Сен, к югу от Парижа. По словам министра внутренних дел Бруно Ле Ру, злоумышленник был замечен в одном из баров, где устроил скандал, а затем напал на женщину и угнал у нее автомобиль Citroen Picasso.
В 08:30, припарковав машину в расположенном неподалеку аэропорту Орли, мужчина направился в южный терминал воздушной гавани, на первом этаже которого напал на состоящий из трех служащих ВВС патруль. Злоумышленник попытался отнять у женщины-военнослужащей штурмовую винтовку: свидетельства разнятся относительно того, удалось ли ему это или нет. Так или иначе, преступник был застрелен на месте двумя другими военными, сообщают РИА Новости.
Руководство аэропорта немедленно приняло решение об эвакуации людей — около трех тысяч человек — из-за опасений, что неподалеку может находиться кто-то из сообщников преступника. Кроме того, было подозрение, что на теле нападавшего может быть "пояс шахида". На место прибыло подразделение полицейского спецназа и саперы, однако никакой взрывчатки обнаружено не было.
Смотрите также: Теракт в парижском офисе МВФ
Практически сразу после инцидента оба терминала Орли перестали принимать и отправлять самолеты, прибывающие рейсы перенаправлялись в аэропорт Руасси (имени Шарля де Голля).
Во второй половине дня работа аэропорта Орли постепенно восстанавливается: сначала был открыт западный терминал, позднее — южный.
Следствию удалось оперативно установить личность преступника: это гражданин Франции 39 лет, находившийся под судебным контролем за вооруженное ограбление. В общей сложности на его счету девять серьезных правонарушений и тюремный срок.
По словам главы МВД, нападавший был известен и органам разведки, поскольку неоднократно вступал в контакты с экстремистами. В 2015 году в его доме был проведен обыск, однако ничего подозрительного обнаружить тогда не удалось.
В настоящее время полиция обыскивает дом преступника в Гарж-ле-Гонес. Арестованы его отец и брат.
Военные патрули, которые обеспечивают безопасность во Франции в рамках операции Sentinelle, зачастую становятся мишенью преступников. Так, в начале февраля мужчина с мачете атаковал военных, охранявших порядок у входа в парижский Лувр. Военнослужащие открыли огонь по нападавшему, злоумышленник получил тяжелые ранения в живот и был госпитализирован. Легкие раны получил один из военнослужащих.