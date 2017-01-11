Близкие жертв терактов в Париже и Брюсселе подали в суд на Twitter

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина, Александр Шишло. Близкие погибших при терактах в Брюсселе и Париже подали в США судебную жалобу против компании Twitter, сообщило во вторник агентство Belga.

По его данным, истцы утверждают, что Twitter в нарушение антитеррористического законодательства США наделила террористов ИГ потенциальной возможностью использовать "уникальное и мощное средство коммуникации", которое помогло им в достижении свои целей.

Согласно информации Belga, жалоба подана в Нью-Йорке деловым партнером Александра Пинкзовского, погибшего вместе с сестрой 22 марта в результате теракта в аэропорту Брюсселя, а также близкими Ноэми Гонсалес, которая скончалась в результате террористической атаки 13 ноября 2015 года в Париже. Истцы рассчитывают на выплату Twitter компенсаций, сумма которых не определена, отмечает агентство.

Бельгийские СМИ напоминают в этой связи, что компания Twitter длительное время придерживалась широкого толкования свободы слова в интернете, но в течение последних двух лет заняла жесткую позицию в отношении разжигателей ненависти. В августе этого года компания сообщила, что закрыла 360 тысяч аккаунтов, которые способствовали распространению идей терроризма.

Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены. Два взрыва прогремели 22 марта 2016 года в аэропорту Брюсселя. Себя взорвали 29-летний Ибрагим эль-Бакрауи и 24-летний Наджим Лаашрауи. Жертвами взрывов в аэропорту стали 14 человек, еще около 100 были ранены.