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    В Париже неизвестный выстрелил в трех полицейских

    (обновлено: )189
    Инцидент произошел в парижской коммуне Стен в субботу около 06:55. Сотрудник полиции остановил автомобиль для проверки документов водителя. Тот предъявил документы, а затем достал оружие и выстрелил в полицейских.
    Полиция Франции
    REUTERS Regis Duvignau

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. На севере Парижа неизвестный выстрелил в трех полицейских, один полицейский ранен, стрелявший сбежал, сообщает телеканал BFM TV.

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    канал Dagbladet на YouTube
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    По данным телеканала, инцидент произошел в парижской коммуне Стен в субботу около 06:55. Сотрудник полиции остановил автомобиль для проверки документов водителя. Тот предъявил документы, а затем достал оружие и выстрелил в полицейских.

    Отмечается, что ранения одного из полицейских не угрожают его жизни.

    Инцидент не связан с нападением неизвестного на военных в парижском аэропорту Орли. Там неизвестный в субботу утром напал на военнослужащих, обеспечивающих безопасность в аэропорту в рамках операции Sentinelle. Военные в ответ открыли огонь. В результате нападения никто не пострадал. 

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