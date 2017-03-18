В Париже неизвестный выстрелил в трех полицейских

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. На севере Парижа неизвестный выстрелил в трех полицейских, один полицейский ранен, стрелявший сбежал, сообщает телеканал BFM TV.

По данным телеканала, инцидент произошел в парижской коммуне Стен в субботу около 06:55. Сотрудник полиции остановил автомобиль для проверки документов водителя. Тот предъявил документы, а затем достал оружие и выстрелил в полицейских.

Отмечается, что ранения одного из полицейских не угрожают его жизни.

Инцидент не связан с нападением неизвестного на военных в парижском аэропорту Орли. Там неизвестный в субботу утром напал на военнослужащих, обеспечивающих безопасность в аэропорту в рамках операции Sentinelle. Военные в ответ открыли огонь. В результате нападения никто не пострадал.