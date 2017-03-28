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    В Париже произошли новые столкновения, ранены трое полицейских

    (обновлено: )141
    Поводом для столкновений стал инцидент, произошедший 27 марта. Тогда двое полицейские приехали в одну из квартир проверить информацию о бытовой ссоре и застрелили мужчину, который выскочил на них с ножницами.
    Беспорядки в Париже
    @ClementLanot

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В Париже начались столкновения после убийства полицейскими 56-летнего Ли Шайо, ранены трое правоохранителей, сообщает газета Le Parisien.

    Поводом для столкновений стал инцидент, произошедший 27 марта. Тогда двое полицейские приехали в одну из квартир проверить информацию о бытовой ссоре и застрелили мужчину, который выскочил на них с ножницами. Дочь погибшего считает, что ее отец не мог напасть на людей. Как сообщает Le Figaro, в семье настаивают, что Шайо резал кухонными ножницами рыбу, а когда раздался звонок в дверь, он машинально пошел ее открывать с ножницами в руках. По словам адвоката семьи, полицейские превысили полномочия.

    Почтить память погибшего собрались десятки человек. Мирная демонстрация возле полицейского участка в 19 округе Парижа переросла в массовые столкновения. В результате неизвестные разбили стекло полицейского автомобиля и попытались его поджечь. Полиция начала разгонять собравшихся, а участники акции стали кидать в них камни и бутылки.

    Трое демонстрантов были арестованы.

    Напомним, в середине марта полицейские применили слезоточивый газ в ходе столкновений с демонстрантами в Париже, которые протестовали против насилия со стороны правоохранителей. Три человека были задержаны.

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