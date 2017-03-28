В Париже произошли новые столкновения, ранены трое полицейских

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В Париже начались столкновения после убийства полицейскими 56-летнего Ли Шайо, ранены трое правоохранителей, сообщает газета Le Parisien.

Поводом для столкновений стал инцидент, произошедший 27 марта. Тогда двое полицейские приехали в одну из квартир проверить информацию о бытовой ссоре и застрелили мужчину, который выскочил на них с ножницами. Дочь погибшего считает, что ее отец не мог напасть на людей. Как сообщает Le Figaro, в семье настаивают, что Шайо резал кухонными ножницами рыбу, а когда раздался звонок в дверь, он машинально пошел ее открывать с ножницами в руках. По словам адвоката семьи, полицейские превысили полномочия.

Paris — Situation tres tendue entre les forces de l'ordre devant le commissariat et 200 manifestants. #mortdeLiuShaoyo pic.twitter.com/jchyTjuA8Z — Remy Buisine (@RemyBuisine) 27 марта 2017 г.

Почтить память погибшего собрались десятки человек. Мирная демонстрация возле полицейского участка в 19 округе Парижа переросла в массовые столкновения. В результате неизвестные разбили стекло полицейского автомобиля и попытались его поджечь. Полиция начала разгонять собравшихся, а участники акции стали кидать в них камни и бутылки.

Трое демонстрантов были арестованы.

Напомним, в середине марта полицейские применили слезоточивый газ в ходе столкновений с демонстрантами в Париже, которые протестовали против насилия со стороны правоохранителей. Три человека были задержаны.