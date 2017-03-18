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    Задержаны отец и брат мужчины, устроившего два нападения в Париже

    (обновлено: )26
    По данным СМИ, задержанные родственники нападавшего мужчины получили SMS следующего содержания: "Я совершил глупость, я открыл огонь по полиции".
    Полиция Парижа на месте нападения в аэропорту Орли
    @BreitbartLondon

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Отец и брат мужчины, который напал утром в субботу на полицейских на севере Парижа и военных в аэропорту Орли помещены под стражу, передает агентство Рейтер.

    На месте стрельбы в парижском аэропорту
    Канал Ruptly в Youtube
    Стрельба в парижском аэропорту: кадры с места ЧП

    Отмечается, что задержание людей из ближайшего окружения подозреваемого это обычные меры.

    Как сообщает телеканал BFM TV, задержанные родственники нападавшего получили SMS следующего содержания: "Я совершил глупость, я открыл огонь по полиции".

    По данным агентства, МВД Франции не исключает террористические мотивы нападавшего.

    Напомним,  в субботу утром на севере Парижа трое полицейских остановили для проверки документов автомобиль, а водитель выстрелил в них, ранив одного, и сбежал.

    @BreitbartLondon
    Полиция Парижа на месте нападения в аэропорту Орли

    Позже стрелявший угнал другой автомобиль, прибыл в аэропорт Орли и совершил нападение на обеспечивающих безопасность военнослужащих, ответным огнем нападавший был убит. Антитеррористическая прокуратура начала расследование двух инцидентов.

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