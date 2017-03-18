Задержаны отец и брат мужчины, устроившего два нападения в Париже

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Отец и брат мужчины, который напал утром в субботу на полицейских на севере Парижа и военных в аэропорту Орли помещены под стражу, передает агентство Рейтер.

Отмечается, что задержание людей из ближайшего окружения подозреваемого это обычные меры.

Как сообщает телеканал BFM TV, задержанные родственники нападавшего получили SMS следующего содержания: "Я совершил глупость, я открыл огонь по полиции".

По данным агентства, МВД Франции не исключает террористические мотивы нападавшего.

Напомним, в субботу утром на севере Парижа трое полицейских остановили для проверки документов автомобиль, а водитель выстрелил в них, ранив одного, и сбежал.

@BreitbartLondon Полиция Парижа на месте нападения в аэропорту Орли

Позже стрелявший угнал другой автомобиль, прибыл в аэропорт Орли и совершил нападение на обеспечивающих безопасность военнослужащих, ответным огнем нападавший был убит. Антитеррористическая прокуратура начала расследование двух инцидентов.