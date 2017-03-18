В парижском аэропорту совершено нападение на военных, рейсы отменены

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Генеральное управление гражданской авиации Франции (DGAC) сообщило об отмене всех рейсов в парижском аэропорту Орли, где неизвестный напал на военных.

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Неизвестный в субботу утром напал на военнослужащих, обеспечивающих безопасность в аэропорту Орли в рамках операции Sentinelle, военные в ответ открыли огонь. В настоящее время терминалы аэропорта эвакуированы, на месте работает полицейский спецназ.

"Авиасообщение в Орли прервано, некоторые приближающиеся рейсы перенаправлены в Руасси-Шарль-де-Голь", — сообщает DGAC в микроблоге Twitter.

По данным телеканала BFM TV, французские власти закрыли оба терминала аэропорта Орли.

Напомним, 16 марта один человек пострадал в результате взрыва в парижской штаб-квартире МВФ.