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    Причиной перестрелки в Париже могло стать ограбление - СМИ

    Тема:

    ЧП в Европе: стрельба в центре Парижа (113)

    (обновлено: )3
    На месте стрельбы в центре Парижа 20 апреля 2017
    twitter.com/CNN

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Причиной перестрелки на Елисейских полях в Париже могло стать вооруженное ограбление, передает в четверг агентство Рейтер со ссылкой на полицейские источники.

    Смертельная перестрелка в центре Парижа. Видео
    Sputnik France/Facebook
    Смертельная перестрелка в центре Парижа. Онлайн-трансляция

    Вечером в четверг на Елисейских полях произошла перестрелка, в которой один полицейский погиб, двое получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй, возможно, скрылся с места.

    Правоохранительные органы не исключают, что перестрелка на Елисейских полях в Париже могла быть терактом. По данным агентства, автомобиль с неизвестными остановился у патрульной полицейской машины, затем началась перестрелка. Очевидцы сообщили, что видели, как из автомобиля вышел неизвестный и открыл стрельбу из автоматического оружия, возможно, автомата Калашникова. Официального подтверждения этой информации не поступало.

    В то же время, другой источник агентства не подтверждает, что произошедшее было терактом.

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