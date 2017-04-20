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    Российский офицер погиб в Сирии после нападения боевиков - МО РФ

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    (обновлено: )17001
    Минобороны России заявило, что распространяемые западными СМИ слухи о якобы гибели в Сирии двух российских военнослужащих являются очередной дезинформацией.
    Российские военные в Сирии. Архивное фото
    Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. В Сирии в результате нападения боевиков на военный гарнизон правительственных войск погиб российский военный советник майор Сергей Бордов, он не допустил прорыва террористов в жилой городок и представлен к госнаграде посмертно, сообщает в четверг Минобороны РФ.

    Ранее в апреле сообщалось, что двое военнослужащих из России погибли в результате нападения боевиков в Сирии.

    "В Сирии в результате нападения боевиков на военный гарнизон правительственных войск погиб российский военный советник майор Сергей Бордов. Военнослужащий находился в составе группы российский военных советников, выполняя задачи по подготовке одного из подразделений сирийских войск", — говорится в сообщении.

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    Минобороны РФ подчеркивает, что при нападении боевиков российский офицер организовал действия сирийских военнослужащих, не допустив прорыва террористов в жилой городок.

    "В ходе боя офицер получил смертельные ранения. Командованием майор Сергей Бордов представлен к государственной награде, — посмертно", — отмечается в сообщении.

    В то же время Минобороны России заявило, что распространяемые западными СМИ слухи о якобы гибели в Сирии двух российских военнослужащих являются очередной дезинформацией.

    "Распространяемые британским агентством Рейтер слухи о якобы гибели в Сирии двух российских военнослужащих являются очередной дезинформацией, не соответствующей действительности", — говорится в сообщении российского военного ведомства.

    Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.

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