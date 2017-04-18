Порошенко обсудил с Эрдоганом референдум в Турции и конфликт в Сирии

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с турецким коллегой Тайипом Реджепом Эрдоганом после конституционного референдума, стороны также обсудили ситуацию в Сирии, сообщила во вторник пресс-служба администрации президента.

"Порошенко провел телефонный разговор с президентом Турецкой республики Тайипом Реджепом Эрдоганом", — говорится в сообщении.

По данным администрации, в ходе разговора Порошенко отметил окончание в Турции политической кампании по внесению изменений в конституцию.

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Кроме того, стороны обсудили углубление стратегического партнерства между двумя странами, а также ряд вопросов региональной и международной повестки дня, в том числе развитие ситуации в Сирии.

Конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской в воскресенье закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов. Оппозиция заявила о нарушениях при проведении референдума, в частности, раскритиковав решение избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей.