Лавров: РФ будет требовать срочную отправку экспертов ОЗХО в Сирию

КИЕВ, 15 апр – РИА Новости Украина. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет настаивать, в том числе в СБ ООН, на срочной отправке экспертов ОЗХО на место инцидента под Идлибом и авиабазу Шайрат.

Об этом он сказал на пресс-конференции со своим катарским коллегой Мохаммедом Рахманом Аль Тани.

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"Считаем необходимым провести тщательное, объективное, беспристрастное и профессиональное расследование и будем в рамках Организации по запрещению химического оружия и в Нью-Йорке, в ООН, настаивать на срочном направлении инспекторов как на место инцидента, так и на сам аэродром, где, как утверждают наши западные коллеги, снаряжались снаряды с химическими веществами", — сказал Лавров.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила ранее о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку в контролируемой сирийской оппозицией провинции Идлиб на президента Башара Асада. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

Президент Сирии Башар Асад ранее заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого, по его словам, была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.