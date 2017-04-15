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    Лавров: РФ будет требовать срочную отправку экспертов ОЗХО в Сирию

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    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (238)

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    Лавров отметил, что РФ будет "в рамках Организации по запрещению химического оружия и в Нью-Йорке, в ООН, настаивать на срочном направлении инспекторов на место инцидента" под Идлибом.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 апр – РИА Новости Украина. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет настаивать, в том числе в СБ ООН, на срочной отправке экспертов ОЗХО на место инцидента под Идлибом и авиабазу Шайрат.

    Встреча глав МИД G7 в Лукке
    Vincenzo PINTO / AFP
    Санкции против РФ и сирийский капкан для G7

    Об этом он сказал на пресс-конференции со своим катарским коллегой Мохаммедом Рахманом Аль Тани.

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    "Считаем необходимым провести тщательное, объективное, беспристрастное и профессиональное расследование и будем в рамках Организации по запрещению химического оружия и в Нью-Йорке, в ООН, настаивать на срочном направлении инспекторов как на место инцидента, так и на сам аэродром, где, как утверждают наши западные коллеги, снаряжались снаряды с химическими веществами", — сказал Лавров.

    Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила ранее о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

    Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку в контролируемой сирийской оппозицией провинции Идлиб на президента Башара Асада. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

    Президент Сирии Башар Асад ранее заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

    В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого, по его словам, была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

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