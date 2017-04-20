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    Сирия переместила самолеты ближе к российской базе - СМИ

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    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (249)

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    Телекомпания CNN, ссылаясь на неназванные военные источники в США, сообщает, что Сирия перевела "большинство или все свои военные самолеты" к российской военной базе "Хмеймим".
    Истребитель Миг-21 сирийских военно-воздушных сил. Архивное фото
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    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Сирийские власти передислоцировали свои военные самолеты поближе к российской военной базе "Хмеймим" в надежде обезопасить их от ударов коалиции, утверждает в среду телекомпания CNN, ссылаясь на неназванные военные источники в США.

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон (слева) во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Москве
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    Обсудили Сирию и Украину. Главные итоги встречи Лавров-Тиллерсон

    По данным телекомпании, "Сирия перевела большинство или все свои военные самолеты" в район российской базы. "Президент Сирии Башар Асад ищет таким образом защиты у Кремля", — заявляет телекомпания. Как отмечалось в коротком сообщении, появившемся в эфире, сирийские власти полагают, что США и коалиция будут стараться воздерживаться от нанесения ударов в непосредственной близости от российской базы.

    Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

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    США нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих. 

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