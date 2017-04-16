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    Папа Римский в Пасху пожелал мира Украине и Сирии

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    Понтифик пожелал "Украине, охваченной кровавым конфликтом, вновь найти согласие" и попросил божьей помощи в "поддержке начинаний, направленных на облегчение страданий тех, кто терпит его последствия".
    Папа Римский во время празднования Пасхи в Ватикане
    @DailyMirror

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. В светлое Воскресение Христово Папа Римский Франциск поздравил верующих с праздником и обратился к пастве с традиционным посланием и благословением Urbi et Orbi ("Городу и Миру").

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    Перед службой понтифик на белой машине объехал площадь святого Петра, приветствуя сотни тысяч верующих, приехавших в Ватикан со всех концов света. После этого он обратился с украшенного цветами балкона Собора Святого Петра к верующим, заполнившим огромную площадь, и объявил весть о рождении Иисуса Христа.

    В своем послании понтифик уделил внимание ситуации в Сирии, Украине, Африке, жертвам дискриминации и вынужденной миграции.

    "Пусть Воскресший Пастырь станет попутчиком тех, кому пришлось оставить свою землю из-за вооруженных конфликтов, терактов, голода и репрессий. В эти времена пусть он поддержит усилия тех, кто активно работает на благо облегчения участи народа Сирии, жертвы войны, которая не прекращает сеять ужас и смерть" — заявил Франциск, напомнив о субботней террористической атаке на беженцев, жертвами которой стали более 100 человек.

    Понтифик пожелал "Украине, охваченной кровавым конфликтом, вновь найти согласие" и попросил божьей помощи в "поддержке начинаний, направленных на облегчение страданий тех, кто терпит его последствия".

    "Близость Господа да не оставит население Южного Судана, Судана, Сомали и Демократической республики Конго, которые страдают от постоянных конфликтов, усугубляемых ужасным голодом. Пусть он даст мир всему Ближнему востоку, как Святой земле, так и Ираку и Йемену, — заявил папа Франциск.

    В завершение пасхального послания Франциск отпустил грехи собравшимся на площади Святого Петра и всем тем, кто смотрел пасхальную мессу по телевизору, слушал по радио или следил за праздничными богослужениями в интернете. Вокруг Ватикана и площади собора Святого Петра предприняты повышенные меры безопасности. Близлежащие улицы закрыты для транспорта, на окрестных домах дежурят снайперы, на семи пунктах пропуска работают металлодетекторы. Верующие, пришедшие к собору, должны были преодолеть два, а то и три кордона правоохранителей.

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