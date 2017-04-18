Клинтон попросила прощения у Обамы за провал на выборах - СМИ

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Кандидат в президенты США от Демократической партии на минувших выборах Хиллари Клинтон после проигрыша попросила прощения у Барака Обамы, который на тот момент занимал пост президента Соединенных Штатов.

Клинтон 8 ноября прошлого года проиграла президентские выборы республиканцу Дональду Трампу, который вступит в должность главы государства после инаугурации 20 января 2017 года.

Как пишет The Washington Post, ссылаясь на отрывок из новой книги репортеров Джонатана Аллена и Эми Парнс Shattered, в ночь подсчета голосов, когда стало понятно, что победу на выборах одержал Трамп, Клинтон попросила телефон. Сначала она позвонила сопернику, поздравив его с победой, а минутой позже набрала Обаму. "Господин президент, мне очень жаль", — сказала она.

Ранее Трамп предложил комитету палаты представителей по разведке расследовать связи с Россией бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон и ряда представителей Демократической партии.