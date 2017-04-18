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    Клинтон попросила прощения у Обамы за провал на выборах - СМИ

    (обновлено: )10102
    Репортеры Джонатан Аллен и Эми Парнс в книге Shattered подробно описывают ночь подсчета голосов. Так, после новости о победе Трампа Клинтон сначала поздравила соперника с победой.
    Барак Обама и Хиллари Клинтон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Кандидат в президенты США от Демократической партии на минувших выборах Хиллари Клинтон после проигрыша попросила прощения у Барака Обамы, который на тот момент занимал пост президента Соединенных Штатов.

    Прибытие Билла и Хиллари Клинтон на инаугурацию Трампа
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    Прибытие Билла и Хиллари Клинтон на инаугурацию Трампа

    Клинтон 8 ноября прошлого года проиграла президентские выборы республиканцу Дональду Трампу, который вступит в должность главы государства после инаугурации 20 января 2017 года.

    Как пишет The Washington Post, ссылаясь на отрывок из новой книги репортеров Джонатана Аллена и Эми Парнс Shattered, в ночь подсчета голосов, когда стало понятно, что победу на выборах одержал Трамп, Клинтон попросила телефон. Сначала она позвонила сопернику, поздравив его с победой, а минутой позже набрала Обаму. "Господин президент, мне очень жаль", — сказала она.

    Ранее Трамп предложил комитету палаты представителей по разведке расследовать связи с Россией бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон и ряда представителей Демократической партии.

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