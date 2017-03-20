ФБР: РФ была уверена в победе Хиллари Клинтон на выборах

Brendan Smialowski / AFP

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Директора Федерального бюро расследований (ФБР) и Агентства национальной безопасности (АНБ) Джеймс Коми и Майкл Роджерс заявили, что в середине 2016 года Россия была уверена в победе Хиллари Клинтон на выборах президента США.

В ходе слушаний в палате представителей конгресса США в понедельник им был задан вопрос, считают ли они, что Москва была уверена в победе Клинтон.

"Да", — сказал Роджерс.

Коми ответил чуть более развернуто: "Да, в августе-сентябре было так".

Директора ФБР попросили уточнить, почему речь идет именно об этих двух месяцах. "Я думаю, что в конце лета они считали, что у Дональда Трампа нет шансов. Поэтому они направили свои усилия на то, чтобы подорвать ее (Клинтон) позиции", — сказал Коми, ссылаясь на имеющуюся информацию.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с российской разведкой, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опроверг их и Белый дом.