наверх
10.04.201710:44
Курсы валют НБУ
  • EUR28.67- 0.23
  • USD26.97- 0.13
Рубрики
Ещё
    В мире

    Билл Клинтон навестил Джорджа Буша-старшего и подарил ему носки

    (обновлено: )58
    Билл Клинтон разместил фотографию, на которой видно, как он дарит сидящему на инвалидном кресле Джорджу Бушу-старшему две пары новых носков. Буш-старший известен как любитель и коллекционер ярких носков с веселыми изображениями.
    Билл Клинтон навестил Джорджа Буша-старшего и подарил ему носки
    @billclinton

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Бывший президент США Билл Клинтон навестил своего предшественника на посту главы государства Джорджа Буш-старшего и подарил ему носки.

    США нанесли 59 ракетных ударов по сирийской авиабазе
    REUTERS Ford Williams/Courtesy U.S. Navy
    Удар "возмездия" США по Сирии и неоднозначная реакция в мире

    "Было здорово провести сегодня время с Джорджем Бушем-старшим и его супругой в Хьюстоне. Мы поговорили о детях, внуках, былых и новых временах. И о носках", — написал Клинтон на своей странице в Twitter. Под надписью Клинтон разместил фотографию, на которой видно, как он дарит сидящему на инвалидном кресле Бушу-старшему две пары новых носков.

    Джордж Буш-старший известен как любитель и коллекционер ярких носков с веселыми изображениями.

    В середине января Буш-старший был госпитализирован в Хьюстоне (штат Техас) с пневмонией, позднее его жена Барбара также была госпитализирована с кашлем и симптомами усталости. Бушу провели процедуры, он был временно подключен к аппарату искусственного дыхания. Позже экс-президента перевели из реанимации в обычную палату, а его жену выписали. В конце января Буш-старший также был выписан из больницы.

    Бушу, который возглавлял страну в 1989-1993 годах, 92 года, Барбаре — 91.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Теракт произошел у церкви в Египте
    Серия кровавых терактов в Египте
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    Дональд Трамп
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США
    Флаг ЕС. Архивное фото
    Безвиз наш? Европарламент сказал "да"