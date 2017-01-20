наверх
20.01.201718:15
Курсы валют НБУ
  • EUR29.28- 0.04
  • USD27.44- 0.05
Рубрики
Ещё
    Видео

    Прибытие Билла и Хиллари Клинтон на инаугурацию Трампа

    Тема:

    Вашингтон. Инаугурация Трампа (541)

    (обновлено: )14902
    Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга Хиллари заняли свои места на трибуне для почетных гостей, которая установлена у подножия Капитолия.
    канал FOX 10 Phoenix в YouTube

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга — экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыли на церемонию инаугурации нового президента Дональда Трампа.

    Они заняли свои места на трибуне для почетных гостей, которая установлена у подножия Капитолия.

    Барак Обама и Дональд Трамп с супругами у входа в Белый дом
    канал ABC News в YouTube
    ВИДЕО. Передача власти в Белом доме

    Хиллари Клинтон была основным соперником республиканца Дональда Трампа на президентских выборах 8 ноября 2016 года. Она представляла Демократическую партию и долгое время считалась фаворитом предвыборной гонки, однако в итоге не смогла одержать победу.

    Клинтон стала первой в истории США женщиной, которая была выдвинута кандидатом в президенты от одной из основных партий.

    Читайте также — Трамп перед инаугурацией: судебный иск, катастрофический рейтинг, протесты

    Республиканец Дональд Трамп на прошедших в ноябре президентских выборах в США победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. В пятницу, 20 января, в 19.00 по Киеву состоится инаугурация Трампа. По данным Национальной службы парков, которая контролирует доступ на Национальную аллею близ Белого дома и Капитолия, на инаугурации ожидается более 350 тысяч протестующих.

    Смотрите также — Барак Обама: яркие кадры президентства

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Вашингтон. Инаугурация Трампа
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017 и новый мировой порядок
    "Нафтогаз Украины"
    ЕС - Украина - РФ: снова газ
    Денежные купюры гривны Украины
    Экономика Украины. Падение гривны