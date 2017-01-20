Прибытие Билла и Хиллари Клинтон на инаугурацию Трампа

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга — экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыли на церемонию инаугурации нового президента Дональда Трампа.

Они заняли свои места на трибуне для почетных гостей, которая установлена у подножия Капитолия.

Хиллари Клинтон была основным соперником республиканца Дональда Трампа на президентских выборах 8 ноября 2016 года. Она представляла Демократическую партию и долгое время считалась фаворитом предвыборной гонки, однако в итоге не смогла одержать победу.

Клинтон стала первой в истории США женщиной, которая была выдвинута кандидатом в президенты от одной из основных партий.

Читайте также — Трамп перед инаугурацией: судебный иск, катастрофический рейтинг, протесты

Республиканец Дональд Трамп на прошедших в ноябре президентских выборах в США победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. В пятницу, 20 января, в 19.00 по Киеву состоится инаугурация Трампа. По данным Национальной службы парков, которая контролирует доступ на Национальную аллею близ Белого дома и Капитолия, на инаугурации ожидается более 350 тысяч протестующих.

Смотрите также — Барак Обама: яркие кадры президентства