Пенс отказал во встрече кандидатам в президенты Южной Кореи

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Вице-президент США Майкл Пенс отказался встретиться с лидирующими кандидатами на пост президента Южной Кореи в ходе своего визита, пишет газета Washington Post со ссылкой на советника Белого дома по вопросам внешней политики.

Досрочные выборы проводятся в Южной Корее в связи с импичментом и отстранением от власти экс-президента Пак Кын Хе, подозреваемой в причастности к крупнейшему коррупционному скандалу.

Сообщается, что кандидаты Мун Чжэ Ин от Демократической партии и Ан Чхоль Су от центристской "Народной партии" Южной Кореи попросили Пенса о встрече, но получили отказ. "Мы можем работать с тем, кого выберет президентом народ Южной Кореи", — сообщил советник и добавил, что Пенс не хотел бы показывать, что он поддерживает кого-либо из кандидатов.

Также советник сообщил, что в зависимости от того, кто из кандидатов победит, размещение системы заатмосферного перехвата THAAD в Южной Корее может претерпеть изменения.

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Сеул в прошлом году принял решение разместить в Южной Корее американскую систему заатмосферного перехвата ракет под названием THAAD. По планам, система должна была быть развернута до конца 2017 года. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет малого и среднего радиуса действия. Радиус действия THAAD не превышает 200 километров. Система должна будет эффективно перехватывать ракеты КНДР.