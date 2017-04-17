В Турции обнародованы предварительные итоги референдума

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Предварительные итоги референдума по итогам обработки 100% бюллетеней обнародованы в Турции, победу одержали сторонники перехода на президентскую систему с 51,41% голосов, сообщает агентство Anadolu, которое наряду с Высшим избирательным Советом Турции имеет право публиковать предварительные результаты голосования.

Всего в поддержку президентской системы проголосовали 25 157 025 граждан Турции, против — 23 777 091, или 48,59% принявших участие в голосовании.

Окончательные итоги будут подведены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций. Оппозиция заявила о нарушениях при проведении референдума, в частности, раскритиковав решение избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей.

Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента.

Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент.

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Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.

Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией.