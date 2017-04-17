наверх
17.04.201715:18
Курсы валют НБУ
  • EUR28.56+ 0.06
  • USD26.86- 0.01
Рубрики
Ещё
    Россия

    В России прокомментировали итоги референдума в Турции

    Тема:

    Референдум в Турции (18)

    (обновлено: )88
    Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что нет совершенно никаких оснований сомневаться в перспективах отношений с Турцией в результате проведенного референдума.
    Флаг Турции
    Associated Press Emrah Gurel

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Итоги референдума в Турции не повлияют на перспективу развития партнерских отношений этой страны и России в экономической и политической плоскостях, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

    Референдум по изменению конституции Турции
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Референдум в Турции: раскол в обществе и неоднозначные результаты

    Конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным результатам обработки 99,97% бюллетеней, они набрали 51,4% голосов. Окончательные итоги будут подведены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций. Оппозиция заявила о нарушениях при проведении референдума, в частности, раскритиковав решение избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей.

    "Отношения с Турцией непростые, но, однозначно, партнерские и в экономической, и политической плоскостях. Нет никаких оснований сомневаться в их перспективах в результате проведенного референдума. Уверен, мы сохраним конструктив также в диалоге на астанинской площадке по сирийскому урегулированию", — заявил Слуцкий журналистам.

    Парламентарий добавил, что РФ уважает право турецкого народа на определение конституционного строя своей страны, так как это внутреннее дело самой Турции.

    Читайте также: Смертность в СИЗО носит уже массовый характер

    "Конечно, результаты референдума в пользу президентской формы правления с лишь небольшим перевесом демонстрируют, что называется, большую палитру мнений в турецком обществе. И здесь поддержка турецкой оппозиции в ряде европейских столиц, говорит о том, что на Западе обеспокоены усилением позиций президента страны", — отметил Слуцкий.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Евровидение в Украине
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие
    Флаг КНДР
    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США
    Референдум по изменению конституции Турции
    Референдум в Турции