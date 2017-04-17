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    Референдум по изменению конституции Турции

    5
    Референдум по изменению конституции Турции
    Референдум по изменению конституции Турции
    Референдум по изменению конституции Турции
    Референдум по изменению конституции Турции
    Референдум по изменению конституции Турции
    Референдум по изменению конституции Турции
    Референдум по изменению конституции Турции
    Референдум по изменению конституции Турции
    Референдум по изменению конституции Турции
    Референдум по изменению конституции Турции
    Референдум по изменению конституции Турции
    Референдум по изменению конституции Турции
    Референдум по изменению конституции Турции
    Референдум по изменению конституции Турции
    Референдум по изменению конституции Турции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Референдум по изменению конституции Турции
    Референдум по изменению конституции Турции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Референдум по изменению конституции Турции
    Девушка голосует на одном из избирательных участков в Анкаре.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Референдум по изменению конституции Турции
    Жители голосуют на одном из избирательных участков в Анкаре.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Референдум по изменению конституции Турции
    Жительница голосует на одном из избирательных участков в Анкаре.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Референдум по изменению конституции Турции
    Мужчина голосует на одном из избирательных участков в Анкаре.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Референдум по изменению конституции Турции
    Голосование на одном из избирательных участков в Анкаре.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Референдум по изменению конституции Турции
    Подсчет голосов референдума в здании Конгресс-Холла в Анкаре.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Референдум по изменению конституции Турции
    Лидер оппозиционной турецкой Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу после голосования на одном из избирательных участков в Анкаре.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Референдум по изменению конституции Турции
    Подсчет голосов референдума в здании Конгресс-Холла в Анкаре.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Референдум по изменению конституции Турции
    Подсчет голосов референдума в здании одной из школ в Анкаре.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Референдум по изменению конституции Турции
    Подсчет голосов референдума в здании Конгресс-Холла в Анкаре.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Референдум по изменению конституции Турции
    Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана радуются победе на конституционном референдуме в Турции.
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    Референдум по изменению конституции Турции.

    Предварительные итоги конституционного референдума в Турции указывают на победу сторонников перехода к президентской системе правления, окончательные итоги будут подведены через 11-12 дней, заявил глава Высшего избирательного совета (ВИС) Турции Сади Гювен.

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    По данным агентства Anadolu, которое наряду с Высшим избирательным советом имеет право публиковать результаты голосования, после обработки 99,5% бюллетеней сторонники конституционных поправок набирают 51,4% голосов. Президент Турции Тайип Эрдоган уже объявил о победе своих сторонников на референдуме, назвав его важнейшим событием в современной истории страны. Оппозиция выразила несогласие с этими итогами.

    "По предварительным данным, голосов "да" на 1,25 миллиона больше, чем голосов "нет". Получается, что победило "да". Окончательные итоги с учетом периода приема апелляций будут подведены через 11-12 дней", — сказал Гювен журналистам.

    Он ответил турецкой оппозиции, которая обвинила ВИС в нарушении закона в связи с принятым уже во время голосования решением считать действительными бюллетени без печатей, если не будет доказано, что они принесены на участки извне. По словам Гювена, такое решение было принято по ходатайству правящей Партии справедливости и развития, оно принимается не впервые и связано с необходимостью "снять барьеры перед избирателями и дать им возможность исполнить свой гражданский долг" на участках, где закончились проштампованные бюллетени из-за халатности сотрудников избирательных комиссий.

    Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента.

    Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.

    Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией.

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