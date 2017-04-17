ОБСЕ: референдум в Турции не соответствовал стандартам Совета Европы

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Проведение конституционного референдума в Турции не соответствовало стандартам Совета Европы, говорится в заявлении миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ, распространенном в понедельник.

Конституционный референдум в воскресенье в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, они набрали 51,2% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников конституционной реформы. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

По мнению наблюдателей ОБСЕ, конституционный референдум проходил в условиях, когда "две стороны кампании не имели равных возможностей". "Избиратели не получили объективной информации о ключевых аспектов реформы", — отмечается в документе.

При этом, по мнению наблюдателей, сам день голосования был организован хорошо.

Одобренный на воскресном референдуме пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента.

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Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят. Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией.