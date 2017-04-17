Ликование Стамбула в связи с результатами референдума в Турции

Как заявил Эрдоган, принятое гражданами Турции на конституционном референдуме решение о переходе к президентской системе является историческим, это важнейшая реформа в истории страны.

"Пусть итоги референдума будут на благо нашей страны. Голосование стало важным показателем того, что народ защищает свою страну, свое будущее. В этот день принято историческое решение относительно системы руководства Турции. С помощью выбора народа мы осуществили реформу управления, важнейшую в нашей истории", — сказал Эрдоган, выступая перед журналистами в Анкаре.

"Впервые в истории страны мы меняем систему руководства. Все, кто сказал да или нет, 80 миллионов человек в нашей стране и живущие за границей граждане, это наша с вами общая победа. Все споры остались позади. Мы призываем к уважению решения народа", — добавил турецкий лидер.

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Ему вторил премьер Бинали Йылдырым. "Это выбор, сделанный народом. Этим голосованием мы открыли новую страницу в нашей демократии. Пусть все будут уверены, что эти результаты мы используем на благо страны. Народ, проголосовав за, поставил точку в спорах о президентской системе. Теперь демократия и правовое государство будут еще сильнее. Мы едины, мы все братья. Ни у кого не должна остаться душевная рана", — сказал Йылдырым, выступая перед сторонниками в Анкаре.

Две крупнейшие оппозиционные партии — левоцентристкая Народно-республиканская и прокурдская Партия демократии народов — выразили несогласие с предварительными итогами референдума.

Глава НРП Кемаль Кылычдароглу раскритиковал решение Высшего избирательного совета, который уже в процессе голосования разрешил признавать действительными бюллетени без печати. "Во время матча нельзя менять правила, бюллетени без печати по закону недействительны. Мы уважаем выбор народа, но решение ВИС бросило на него тень. Любое ведомство должно вести себя в соответствии с законом. Решение ВИС привело к тому, что результаты референдума стали спорными", — заявил Кылычдароглу журналистам в Анкаре.

Он добавил, что по данным независимого подсчета голосов, которые вела его партия, противники конституционной реформы набрали более 50% голосов.

Турецкая оппозиция намерена подать протест по итогам прошедшего в воскресенье конституционного референдума, заявил заместитель председателя НРП Турции Эрдал Аксюнгер. "По результатам голосования на 37% избирательных участках у нас есть возражения, однако пока не все результаты мы обработали, и число проблемных участков, результаты на которых мы будем опротестовывать, может достичь 60%", — заявил Аксюнгер журналистам. Он добавил, что решение Высшего избирательного совета Турции считать действительными бюллетени без печатей открыло путь для возможных фальсификаций на референдуме.