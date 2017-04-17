Берлин прокомментировал итоги референдума в Турции

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина, Ангелина Тимофеева. Соответствие конституционной реформы в Турции критериям ЕС в области свобод и прав человека должны быть рассмотрены совместно с Анкарой на переговорах на двустороннем и европейском уровне.

Об этом говорится в совместном заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель и главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, которое было распространено в понедельник пресс-службой правительства.

"Федеральное правительство указывает на то, что Венецианская комиссия Совета Европы выражала озабоченность в отношении как самого процесса (референдума), так и содержания этой конституционной реформы. Как член Совета Европы, ОБСЕ и кандидат на вступление в ЕС, который принял обязательство по соблюдению Копенгагенских критериев ЕС по вопросам демократии и защиты основных прав, турецкое правительство должно разрешить эту озабоченность. Об этом должны скорейшим образом состояться политические переговоры с Турцией как на двустороннем уровне, так и между европейскими институтами и Турцией", — говорится в заявлении.

Конституционный референдум о переходе на президентскую форму правления с парламентской, который прошел в Турции в воскресенье, закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, они набрали 51,2% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников конституционной реформы. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

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