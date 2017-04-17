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    Берлин прокомментировал итоги референдума в Турции

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    Референдум в Турции (16)

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    Как говорится в заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель и главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, в ближайшее время должны состояться политические переговоры с Турцией как на двустороннем уровне, так и между европейскими институтами и Анкарой.
    Канцлер Германии Ангела Меркель
    REUTERS Hannibal Hanschke

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина, Ангелина Тимофеева. Соответствие конституционной реформы в Турции критериям ЕС в области свобод и прав человека должны быть рассмотрены совместно с Анкарой на переговорах на двустороннем и европейском уровне.

    Ликование Стамбула в связи с результатами референдума в Турции. Видео
    Канал Ruptly TV на Youtube
    Ликование Стамбула в связи с результатами референдума в Турции

    Об этом говорится в совместном заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель и главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, которое было распространено в понедельник пресс-службой правительства.

    "Федеральное правительство указывает на то, что Венецианская комиссия Совета Европы выражала озабоченность в отношении как самого процесса (референдума), так и содержания этой конституционной реформы. Как член Совета Европы, ОБСЕ и кандидат на вступление в ЕС, который принял обязательство по соблюдению Копенгагенских критериев ЕС по вопросам демократии и защиты основных прав, турецкое правительство должно разрешить эту озабоченность. Об этом должны скорейшим образом состояться политические переговоры с Турцией как на двустороннем уровне, так и между европейскими институтами и Турцией", — говорится в заявлении.

    Конституционный референдум о переходе на президентскую форму правления с парламентской, который прошел в Турции в воскресенье, закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, они набрали 51,2% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников конституционной реформы. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

    Смотрите также: Перестрелка на референдуме в Турции: число жертв выросло

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