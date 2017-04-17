Хроника 16 апреля: праздник Пасхи, морозы в Украине, референдум в Турции

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В воскресенье, 16 апреля, в Донбассе не прекращались обстрелы, синоптики предупредили о похолодании в Украине, в Израиле умер раввин, которого жестоко избили в Житомире. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

В Пасхальную ночь Порошенко посетил сразу несколько храмов

В воскресенье верующие католики, протестанты и православные отмечали все вместе Пасху. Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной в Пасхальную ночь посетили сразу несколько христианских храмов разных конфессий в Киеве. Во всех киевских христианских святынях Порошенко вместе с супругой поздравляли верующих с праздником Пасхи и Воскресением Христовым.

Папа Римский в Пасху пожелал мира Украине и Сирии

В светлое Воскресение Христово Папа Римский Франциск поздравил верующих с праздником и обратился к пастве с традиционным посланием и благословением Urbi et Orbi ("Городу и Миру"). Понтифик пожелал "Украине, охваченной кровавым конфликтом, вновь найти согласие" и попросил божьей помощи в "поддержке начинаний, направленных на облегчение страданий тех, кто терпит его последствия".

ВСУ зафиксировали 22 обстрела своих позиций в Донбассе за сутки

ВСУ зафиксировали 22 обстрелов своих позиций в Донбассе за прошедшие сутки, говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Facebook. На приморском направлении огнем минометов калибра 120-миллиметров и 82-миллиметра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал морских пехотинцев вблизи Павлополя.

В Украину идет похолодание

Со вторника, 18 апреля, в Украину придет похолодание, которое продержится неделю. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. Дневная температура постепенно будет опускаться ниже +10 градусов днем, ночью до 0-4 градусов тепла и местами до 1-5 градусов мороза.

В Турции прошел референдум по изменению конституции

Конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, они набрали 51,2% голосов.

По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, в воскресенье принято историческое решение относительно системы руководства страны. С помощью выбора народа Турция осуществит реформу управления, "важнейшую в истории".

В Израиле умер раввин, которого жестоко избили в Житомире

В Иерусалиме скончался 64-летний раввин иудейского движения Хабад Менахем Мендель Дейч, он получил смертельные травмы в результате нападения в Житомире в прошлом году.

Религиозного деятеля жестоко избили и ограбили в октябре 2016 года возле вокзала в Житомире. Раввин получил тяжелые травмы головы. Сначала его прооперировали в Киеве, а затем перевезли в Израиль. С тех пор он находился в коме.