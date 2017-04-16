В Израиле умер раввин, которого жестоко избили в Житомире

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. В Иерусалиме скончался 64-летний раввин иудейского движения Хабад Менахем Мендель Дейч, он получил смертельные травмы в результате нападения в Житомире прошлого года. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Религиозного деятеля жестоко избили и ограбили в октябре 2016 года возле вокзала в Житомире. Раввин получил тяжелые травмы головы. Сначала его прооперировали в Киеве, а затем перевезли в Израиль. С тех пор он находился в коме.

По сообщениям СМИ, после нападения задержали четырех подозреваемых. Родственник раввина заявил, что нападавшие имели уголовные мотивы.

Раввин — гражданин Израиля и Франции — был жестоко избит в Житомире 7 октября. Установлено, что потерпевший 63-летний Менахем Мендель Дейтч 5 октября прибыл в Украину и находился у знакомого в Житомирском районе. По факту разбойного нападения на иностранца возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (Разбой) УКУ.