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    На референдуме в Турции лидируют сторонники президентской системы

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    Согласно информации, сторонники перехода на президентскую систему побеждают со значительным перевесом в Анкаре, Стамбуле и большинстве турецких провинций, кроме населенных преимущественно курдами юго-восточных провинций.
    Голосование. Архивное фото
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. На референдуме в Турции лидируют сторонники перехода на президентскую систему. Об этом свидетельствуют предварительные данные, обнародованные Высшим избирательным советом.

    Перестрелка в Турции во время референдума
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    Сторонники перехода на президентскую систему набирают 59,0% после обработки 42% бюллетеней.

    Референдум по пакету поправок к конституции, предполагающим переход на президентскую систему правления, прошел в Турции в воскресенье. На 167 140 избирательных участках имели возможность проголосовать 55,3 миллиона турецких граждан.

    Сторонники перехода на президентскую систему побеждают со значительным перевесом в Анкаре, Стамбуле и большинстве турецких провинций, кроме населенных преимущественно курдами юго-восточных провинций (Диярбакыр, Ван, Агры, Мардин и другие), а также в провинциях на средиземноморском и эгейском побережьях (Анталья, Мерсин, Мугла, Измир).

    Противники перехода на президентскую систему набирают 41,0% голосов избирателей. По мере подсчета голосов число сторонников президентской системы сокращается (по результатам подсчета 24% голосов их было 63,4%).

    Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

    Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента.

    Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.

    Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией.

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