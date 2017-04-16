Эрдоган назвал главной реформой Турецкой республики смену формы правления

КИЕВ, 16 апр – РИА Новости Украина. Принятое на конституционном референдуме в воскресенье решение о переходе от парламентской формы правления, существовавшей с момента создания Турецкой республики, к президентской — важнейшая реформа в истории страны, заявил президент Тайип Эрдоган.

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По данным агентства Anadolu, которое наряду с Высшим избирательным советом имеет право публиковать результаты голосования, после обработки 99% бюллетеней сторонники конституционных поправок набирают 51,4% голосов. Сам Эрдоган уже поздравил премьер-министра страны Бинали Йылдырыма с положительным результатом референдума.

"Пусть итоги референдума будут на благо нашей страны. Голосование стало важным показателем того, что народ защищает свою страну, свое будущее. В этот день принято историческое решение относительно системы руководства Турции. С помощью выбора народа мы осуществили реформу управления, важнейшую в нашей истории", — сказал Эрдоган, выступая перед журналистами в Анкаре.

"Впервые в истории страны мы меняем систему руководства. Все, кто сказал да или нет, 80 миллионов человек в нашей стране и живущие за границей турецкие граждане, это наша с вами общая победа. Все споры остались позади. Мы призываем к уважению решения народа", — добавил турецкий лидер.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Референдум по изменению конституции Турции

Сторонники перехода на президентскую систему побеждают в 48 из 81 турецких провинций. Против конституционных изменений выступили избиратели из населенных преимущественно курдами юго-восточных провинций (Диярбакыр, Ван, Агры, Мардин и другие), а также европейской части Турции и провинций на средиземноморском и эгейском побережьях (Анталья, Мерсин, Мугла, Измир). В Стамбуле и Анкаре с небольшим перевесом лидируют противники реформы.

Турецкая республика была провозглашена в 1923 году.