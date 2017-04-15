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    Часть избирателей во Франции могут числиться в списках дважды - СМИ

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    По данным ведущих французских СМИ, ряд жителей Франции оказались дважды внесены в избирательные списки. Выборы президента страны пройдут в два тура, первый из которых состоится 23 апреля, а второй - 7 мая.
    Флаг Франции
    flickr.com/Simon

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Французские СМИ за несколько дней до первого тура президентских выборов сообщили о возможных проблемах в списках избирателей, в которых до 500 тысяч человек могут значиться дважды: ряд граждан уже сообщили, что повторно получили карточку избирателя.

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    Как пишет газета Monde, ряд жителей Франции оказались дважды внесены в избирательные списки. В частности, Поль М. ранее проживал в Версале, а после переезда в Шавиль в декабре зарегистрировался в качестве избирателя по новому адресу. Однако регистрационные карточки избирателя на его имя пришли по двум адресам.

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    Отмечается, что такой случай не единичный, и подобные ситуации также связаны со сменой места жительства. Кроме того, ряд избирателей сообщили, что аналогичная ситуация уже возникала в ходе выборов 2012 года. Также о подобной проблеме сообщают издания L'Obs, Figaro и радиостанция France Info.

    Журналисты задаются вопросом, может ли это повлиять на исход выборов, отмечая, что повторное голосование запрещено законом. За такое преступление жителю Франции может грозить штраф в размере до 15 тысяч евро или тюремное заключение на срок от шести месяцев до двух лет.

    Выборы президента Франции пройдут в два тура, первый из которых состоится 23 апреля, а второй — 7 мая.

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