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    Фийона перед встречей с избирателями в Страсбурге обсыпали мукой

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    Кандидат в президенты и бывший премьер-министр Франции, окруженный толпой, зашел в зал и здоровался со сторонниками, когда к нему приблизился молодой человек и высыпал в лицо экс-премьеру муку.
    Франсуа Фийона обсыпали мукой
    Телеканал BFMTV

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Экс-премьер-министра Франции и кандидата в президенты Франсуа Фийона обсыпали мукой незадолго до начала встречи с избирателями в городе Страсбург на северо-востоке страны.

    Первые дебаты кандидатов в президенты во Франции
    Patrick KOVARIK / AFP
    Исторический вечер во Франции: все кандидаты в президенты пришли на дебаты

    Инцидент произошел в зале, где должна была начаться встреча, передает телеканал BFMTV

    Кандидат в президенты, окруженный толпой, зашел в зал и здоровался со сторонниками, когда к нему приблизился молодой человек и высыпал в лицо экс-премьеру муку. Сообщается, что на юноше была надета футболка "Студенты за Фийона".

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    На кадрах телеканала видно, что сопровождавшая Фийона женщина, возможно, обеспечивавшая его безопасность, повалила хулигана на пол.

    Выборы президента Франции пройдут в два тура: первый состоится 23 апреля, а второй — 7 мая.

    Телеканал BFMTV
    Франсуа Фийона обсыпали мукой

    Согласно многочисленным опросам, в первом туре голосования Фийон придет третьим, уступив лидеру партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и экс-министру экономики Эммануэлю Макрону. В случае если экс-премьер все же окажется во втором туре, ему прочат победу над Ле Пен.

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