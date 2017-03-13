О чем пишут в мире: Турция против Западной Европы, дорогие костюмы Фийона

РИА Новости Украина

Как Турция с Западной Европой поссорилась. Нидерландский премьер-министр Марк Рютте отказался принести извинения от лица правительства за отказ впустить в страну самолет с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. РИА Новости Украина Евгений Котенко Эксперт об антитурецких митингах в Нидерландах

Как пишет газета Zeit, Рютте заявил, что об извинениях "не может быть и речи". Положение усугубилось до такой степени после громких заявлений турецких властей: президент Турции Тайип Эрдоган назвал Нидерланды "банановой республикой", а Чавушоглу считает эту страну "столицей фашизма".

После этих высказываний газета Welt усомнилась, что Эрдогану ясны правила дипломатического поведения и международное право. Издание Figaro также выступило с критикой Эрдогана и задалось вопросом, не следует ли Европе наложить санкции на Турцию после обвинений в нацизме в адрес Германии и Нидерландов.

Один за всех и все за одного. Один за другим кандидаты на пост президента Франции Эммануэль Макрон, Франсуа Фийон, Марин Ле Пен выступили со словами поддержки правительству Нидерландов на фоне скандала с Турцией.

Также кандидаты критикуют президента страны Франсуа Олланда за то, что он разрешил проведение митинга с участием министра иностранных Турции Мевлюта Чавушоглу. Об этом пишут ряд западных СМИ, в том числе Monde, Parisien, Figaro, Point.

Макрон отметил, что в сложившихся обстоятельствах Франция должна оказать поддержку "своим партнерам по ЕС", в частности Нидерландам и Германии. Фийон высказал аналогичное мнение: политик считает, что решение Олланда нарушает "европейскую солидарность".

Америка требует доказательств. Президент США Дональд Трамп должен представить доказательства своих слов о том, что его предшественник Барак Обама организовал прослушивание его разговоров, заявил в воскресенье сенатор Джон Маккейн. Об этом пишут ряд западных СМИ, в частности Guardian, Independent, Wall Street Journal, Politico, Hill.

По мнению Маккейна, если Обама нарушал закон – это "серьезная проблема", Трамп же должен или предоставить доказательства, или "дать задний ход". По мнению сенатора, данная ситуация может отразиться на доверии американского народа к своему правительству.

Как отмечает Independent, Маккейн, который имеет жесткую позицию в отношении России, также заявил, что "Америка еще не получила всех ответов" и "отношения с Россией и Владимиром Путиным заслуживают дальнейшей проверки".

Подарочные костюмы Фийона. Как сообщает газета Journal du Dimanche, кандидат на пост президента Франции экс-премьер Франсуа Фийон за пять лет принял в подарок сшитую на заказ одежду общей стоимостью почти 50 тысяч евро.

В частности, издание пишет, что в феврале этого года один из друзей Фийона чеком оплатил два сшитых на заказ костюма в бутике Arnys стоимостью 13 тысяч евро.

"Мой друг мне подарил костюмы, и что с того?" – приводит газета Parisien ответ Фийона.

Как отмечает немецкая газета Spiegel, предвыборная гонка у Фийона не задалась – сначала он и его жена оказались фигурантами скандала с, вероятно, фиктивным наймом на работу, теперь выяснилось, что Фийон "позволяет дарить себе дорогие костюмы", что также вызвало шквал критики у жителей Франции.