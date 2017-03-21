Фийон, говоря о Крыме, напомнил о ситуации с Косово

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Кандидат в президенты Франции, экс-премьер страны Франсуа Фийон, говоря о ситуации с Крымом, напомнил о том, как решался вопрос с независимостью Косово.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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"Мы сами изменяли границы. Косово, например. Есть фундаментальный принцип, заключающийся в праве народа самостоятельно распоряжаться своей судьбой. И есть границы, которые были установлены неприемлемым для народа образом", — заявил Фийон в ходе дебатов в ночь на вторник.

Дебаты, проходящие за 34 дня до первого тура выборов, транслировались в прямом эфире телеканалом TF1.

Участие в дебатах приняли пять человек: лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, экс-премьер Франции Франсуа Фийон, бывший министр экономики Франции, лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон, экс-министр образования страны, представитель "Социалистической партии" Бенуа Амон и представитель крайне левых Жан-Люк Меланшон. Всего в выборах президента во Франции примут участие 11 кандидатов.

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Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

Напомним, на прошлой неделе Фийону официально предъявили обвинения в растрате госсредств.