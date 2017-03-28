Супруге Фийона предъявили обвинения по делу о фиктивном трудоустройстве

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Супруге кандидата на пост президента Франции Франсуа Фийона Пенелопе предъявили официальные обвинения по делу о фиктивном трудоустройстве, передает агентство Рейтер со ссылкой на судебный источник.

Ранее сообщалось, что следователи финансовой прокуратуры Франции в настоящее время допрашивают супругу кандидата на пост президента страны, экс-премьера Франсуа Фийона Пенелопу по делу о фиктивном трудоустройстве. Ожидалось, что супруге кандидата будут предъявлены официальные обвинения.

Читайте также — Коррупция и борьба с ней: скандал и отставка главы МВД Франции

Как сообщает агентство со ссылкой на источник, Пенелопе Фийон были предъявлены обвинения в соучастии и сокрытии хищения государственных средств. Ей также предъявлены обвинения в злоупотреблении общественным имуществом и мошенничестве при отягчающих обстоятельствах.

Ранее во Франции вспыхнул скандал, связанный с трудоустройством жены и детей экс-премьера Франсуа Фийона. Он разразился после публикации в сатирическом издании Canard Enchaine, где утверждалось, что супруга бывшего главы правительства Пенелопа восемь лет получала зарплату как помощник парламентария Франсуа Фийона.

Газета ссылалась на платежные бланки, согласно которым Пенелопа получала деньги в период с 1998 по 2002 год из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев. При этом газета делала оговорку, что нанимать членов семьи на различные должности в парламенте не противоречит закону только в том случае, когда это трудоустройство не фиктивно.

Читайте также — Корнейчук о конфликте в Донбассе: РФ не спешит, Порошенко загнал себя в тупик

В середине марта Фийону предъявили обвинения по делу о растрате госсредств, связанных с фиктивным трудоустройством членов его семьи.