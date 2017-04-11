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    Во Франции разыскивают клоуна с бензопилой, пугавшего водителей

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    Сообщается, что мужчина в костюме клоуна был задержан, однако в ходе потасовки скрылся. В минувшем году по ряду стран Европы прокатилась волна нападений "злых клоунов".
    Жетон полиции Франции
    REUTERS Charles Platiau

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Неизвестный на западе Франции, переодевшись в костюм клоуна и вооружившись бензопилой, пугал водителей в минувшие выходные. Полиция департамента Кот-д'Армор принимает меры по поимке правонарушителя.

    Как передает портал France Info, в ночь на воскресенье автомобилист увидел человека, одетого в костюм клоуна: в желтых штанах и малиново-фиолетовой куртке. Его лицо закрывала маска сварщика, а в руках страшное создание держало бензопилу.

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    Бдительный водитель предупредил местных жандармов, и они прибыли на место. Клоуна схватили, но в ходе потасовки ему удалось скрыться. Убегая от погони, он сбросил костюм, маску и выкинул пилу. Сообщается, что мужчину сопровождали еще двое, какова была их роль в этих событиях, не уточняется.

    "Жандармы считают, что это была просто плохая шутка. Вместе с тем, они хотят прояснить ситуацию, чтобы не столкнуться с новым всплеском популярности "злых клоунов", — отмечает портал.

    Осенью 2016 года по ряду стран прокатилась волна нападений "злых клоунов". Так, случаи их появления и противоправных действий, в том числе вооруженных нападений, были зафиксированы в США, Великобритании, Германии и Швеции.

    Ранее сообщалось, что во Франции после массовой драки сгорел дотла крупнейший лагерь беженцев.

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