наверх
02.04.201710:28
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.10
  • USD26.98- 0.06
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Грандиозное открытие фестиваля "Французская весна" в Киеве

    (обновлено: )20
    Шоу Галилео открыло фестиваль Французская весна в Киеве
    Шоу Галилео открыло фестиваль Французская весна в Киеве
    Шоу Галилео открыло фестиваль Французская весна в Киеве
    Шоу Галилео открыло фестиваль Французская весна в Киеве
    Шоу Галилео открыло фестиваль Французская весна в Киеве
    Шоу Галилео открыло фестиваль Французская весна в Киеве
    Шоу Галилео открыло фестиваль Французская весна в Киеве
    Шоу Галилео открыло фестиваль Французская весна в Киеве
    Шоу "Галилео" открыло фестиваль "Французская весна" в Киеве
    УНИАН
    Шоу Галилео открыло фестиваль Французская весна в Киеве
    Шоу "Галилео" открыло фестиваль "Французская весна" в Киеве
    УНИАН
    Шоу Галилео открыло фестиваль Французская весна в Киеве
    Шоу "Галилео" открыло фестиваль "Французская весна" в Киеве
    УНИАН
    Шоу Галилео открыло фестиваль Французская весна в Киеве
    Шоу "Галилео" открыло фестиваль "Французская весна" в Киеве
    УНИАН
    Шоу Галилео открыло фестиваль Французская весна в Киеве
    Шоу "Галилео" открыло фестиваль "Французская весна" в Киеве
    УНИАН
    Шоу Галилео открыло фестиваль Французская весна в Киеве
    Шоу "Галилео" открыло фестиваль "Французская весна" в Киеве
    УНИАН
    Шоу Галилео открыло фестиваль Французская весна в Киеве
    Шоу "Галилео" открыло фестиваль "Французская весна" в Киеве
    УНИАН

    Рекомендуем

    Последствия обстрела в Донецкой областиПоследствия обстрела Петровского района Донецка04:44 02.04.2017
    Юморина 2017 в ОдессеВозвращение Юморины в Одессу00:43 02.04.2017
    Реконструкция Почтовой площади в КиевеПродолжение следует: реконструкция Почтовой площади в Киеве22:58 01.04.2017
    Поэт Евгений Евтушенко на творческом вечереУмер Евгений Евтушенко - поэт, режиссер, сценарист и актер22:12 01.04.2017
    Взрыв авто в ОдессеНа месте взрыва автомобиля Дарта Вейдера в Одессе17:54 01.04.2017
    Акция велосипедистов в Киеве: Свободное движение для всех!Акция велосипедистов в Киеве: "Свободное движение для всех!"13:06 01.04.2017
    Беспорядки в ПарагваеПылающий Парагвай: протестующие подожгли здание конгресса08:44 01.04.2017
    Последствия ночного обстрела Ясиноватой в ДонбассеПоследствия обстрела Ясиноватой: погибли мирные жители04:36 01.04.2017
    Показ белья на неделе моды «Мода Италия Минск»"Мода Италия Минск": модный показ эротического белья19:42 31.03.2017
    Все фотоленты
    Шоу "Галилео" открыло фестиваль "Французская весна" в Киеве

    В субботу вечером, 1 апреля, на Софиевской площади в Киеве в рамках открытия 14-й фестиваль "Французская весна" состоялся спектакль под открытым небом под названием "Галилео" — выступили акробаты из коллектива Deus ex machina.  

    В ходе представления итальянский астроном XVII века Галилей рассказывает историю своего открытия — теории гелиоцентризма, согласно которой солнце является центром системы планет, вращающихся вокруг него, и земля тоже. 

    В рамках фестиваля "Французская весна" запланированы допремьерные показы фильмов, французский короткий метр, концерты, выставки, интеллектуальные обмены, представления. 

    Смотрите также: Возвращение Юморины в Одессу

    Ссылки по теме:
    Теги: