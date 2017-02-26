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    Фестиваль блинов "Варишська палачинта" в Мукачево

    (обновлено: )38
    Фестиваль Варишська палачинта в Мукачево
    Фестиваль Варишська палачинта в Мукачево
    Фестиваль Варишська палачинта в Мукачево
    Фестиваль Варишська палачинта в Мукачево
    Фестиваль Варишська палачинта в Мукачево
    Фестиваль Варишська палачинта в Мукачево
    Фестиваль Варишська палачинта в Мукачево
    Фестиваль Варишська палачинта в Мукачево
    Фестиваль "Варишська палачинта" в Мукачево
    mukachevo.net
    Фестиваль Варишська палачинта в Мукачево
    Фестиваль "Варишська палачинта" в Мукачево
    mukachevo.net
    Фестиваль Варишська палачинта в Мукачево
    Фестиваль "Варишська палачинта" в Мукачево
    mukachevo.net
    Фестиваль Варишська палачинта в Мукачево
    Фестиваль "Варишська палачинта" в Мукачево
    mukachevo.net
    Фестиваль Варишська палачинта в Мукачево
    Фестиваль "Варишська палачинта" в Мукачево
    mukachevo.net
    Фестиваль Варишська палачинта в Мукачево
    Фестиваль "Варишська палачинта" в Мукачево
    mukachevo.net
    Фестиваль Варишська палачинта в Мукачево
    Фестиваль "Варишська палачинта" в Мукачево
    mukachevo.net

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    Фестиваль "Варишська палачинта" в Мукачево

    В субботу, 25 февраля, в Мукачево начался II-й ежегодный фестиваль блинов в Мукачево "Варишська палачинта — 2017", сообщает mukachevo.net.

    На фестивале представлены блины с разнообразными начинками, бельгийские вафли, печенье, а для тех, кто хотел бы соленого — пекутся на огне шашлыки, мясо, картофель и многое другое.

    В воскресенье специальное жюри определит лучшего кулинара по выпечке блинов. В прошлом году им стал житель Мукачево Ласло Дори, который живет в Будапеште.

    Смотрите также: Конкурс красоты "Севастопольская красавица" в Крыму

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