Возвращение Юморины в Одессу

В субботу, 1 апреля, после 3-х летней паузы в Одессе стартовала Юморина. В центре города прошло карнавальное шествие. Начало мероприятия задержали почти на час из-за большого наплыва людей и, как отметили организаторы, из-за некоторых технических причин.

В колонне прошли около 1,5 тысячи одесситов и гостей города. В шествии приняли участие персонажи из популярных мультипликационных и художественных фильмов, среди которых "Красавица и чудовище", герои кинолент о Гарри Поттере, Дарт Вейдер со своим автомобилем и другие.

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Во главе колонны — на большой стилизованной грузовике — участники международного фестиваля клоунов и мимов "Комедиада".