КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. В Одессе в пятницу, 31 марта, открылся 7-й международный фестиваль клоунов и мимов "Комедиад", передает УНИАН.

Отмечается, что церемония открытия прошла в Доме клоуна, расположенном на улице Ольгиевской.

Участники форума, одетые в свои сценические костюмы, проходили под барабанную дробь в фойе через импровизированный коридор. Действо сопровождал оркестр. Под потолком была натянута красная ткань в виде фестивальной дорожки. Как отметил президент фестиваля Георгий Делиев, впервые участники идут "не по красной дорожке, а под ней". Символ нынешней "Комедиады" – рыба.

В торжестве также принял участие впервые прибывший в Украину всемирно известный испанский клоун Лео Басси. Под овации несколько клоунов надели ему на голову корону, на плечи накинули "королевскую" мантию, сам Басси прикрепил себе красный бутафорский нос.

В церемонии принял участие также специально приехавший в Одессу партнер известного клоуна Олега Попова – Владимир Фесенко, который вручил президенту "Комедиады" Георгию Делиеву подарок, переданный вдовой Попова. Это небольшой сундук, в котором было несколько пестрых галстуков – "личный гардероб Попова".

Думская.net В Одессе открылся международный фестиваль "Комедиада"

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