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    В Одессе открылся международный фестиваль "Комедиада"

    (обновлено: )17
    Участники фестиваля, одетые в свои сценические костюмы, проходили под барабанную дробь в фойе через импровизированный коридор. Действо сопровождал оркестр.
    В Одессе открылся международный фестиваль Комедиада
    Думская.net

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. В Одессе в пятницу, 31 марта, открылся 7-й международный фестиваль клоунов и мимов "Комедиад", передает УНИАН.

    Фестиваль Lviv Wedding Festival 2017
    УНИАН
    Свадебный фестиваль "Lviv Wedding Festival 2017"

    Отмечается, что церемония открытия прошла в Доме клоуна, расположенном на улице Ольгиевской.

    Участники форума, одетые в свои сценические костюмы, проходили под барабанную дробь в фойе через импровизированный коридор. Действо сопровождал оркестр. Под потолком была натянута красная ткань в виде фестивальной дорожки. Как отметил президент фестиваля Георгий Делиев, впервые участники идут "не по красной дорожке, а под ней". Символ нынешней "Комедиады" – рыба.

    В торжестве также принял участие впервые прибывший в Украину всемирно известный испанский клоун Лео Басси. Под овации несколько клоунов надели ему на голову корону, на плечи накинули "королевскую" мантию, сам Басси прикрепил себе красный бутафорский нос.

    В церемонии принял участие также специально приехавший в Одессу партнер известного клоуна Олега Попова – Владимир Фесенко, который вручил президенту "Комедиады" Георгию Делиеву подарок, переданный вдовой Попова. Это небольшой сундук, в котором было несколько пестрых галстуков – "личный гардероб Попова". 

    Думская.net
    В Одессе открылся международный фестиваль "Комедиада"

    Напомним, в Индии прошел ежегодный индуистский фестиваль весны — Холи, в ходе которого местные жители устраивают шествия, осыпая друг друга цветным порошком, поливая подкрашенной водой и грязью.

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