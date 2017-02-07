Фестиваль итальянской песни в Сан-Ремо открывается в 67-й раз

КИЕВ, 7 фев – РИА Новости Украина. Ежегодный фестиваль итальянской песни "Сан-Ремо" в 67-й раз открывается во вторник в одноименном курортном городке на Лигурийском побережье.

Согласно регламенту конкурса, в нем могут принимать участие только песни на итальянском языке, которые до этого нигде и никогда не исполнялись. Музыкальный смотр на сцене театра "Аристон" продлится до 11 февраля.

За главный приз — "Золотую пальму" поборются 22 артиста, среди которых выделяется ветеран итальянской эстрады 73-летний Аль Бано, для которого нынешний конкурс станет восемнадцатым в карьере. Он откроет фестиваль песней "О розах и шипах".

Имя победителя станет известно благодаря сложной системе подсчета голосов, которые отдадут зрители, телезрители и профессиональное жюри, а также так называемое демоскопическое жюри, состоящее из отобранных по всей стране 300 человек с разными музыкальными предпочтениями, которые проголосуют через специальную систему электронного голосования.

Ведущими фестиваля в этом году стали известный итальянский шоумен Карло Конти и телеведущая Мария де Филиппи. Их назначение, как и многое в Италии, не обошлось без скандалов: Конти обвиняли в чересчур высоком гонораре размером в 650 тысяч евро, от которого он впоследствии отказался в пользу пострадавших от серии землетрясении на Апеннинах.

Цены на билеты не изменились по сравнению с прошлым годом: абонемент в партер на все пять вечерних концертов стоит почти 1,3 тысячи евро, а самый дешевый билет на финальный концерт обойдется в 100 евро.

Гостями пятидневного песенного марафона среди прочих знаменитостей станут звезда "Матрицы" Киану Ривз, британский певец Робби Уильямс, пуэрториканский поп-музыкант Рики Мартин и выдающийся итальянский футболист Франческо Тотти. Также в Сан-Ремо ждут звезд Голливуда Деми Мур и Мела Гибсона, а также нобелевского лауреата по литературе, артиста Боба Дилана.

Несмотря на упавший уровень представительства гостей и музыкантов и общее снижение популярности, "Сан-Ремо" остается дверью в мир шоу-бизнеса для многих популярных исполнителей.

В прошлом году победителем фестиваля стала музыкальная группа Stadio с песней "Un giorno mi dirai".