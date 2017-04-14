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    В мире

    Пхеньян пригрозил "не сидеть сложа руки" в ожидании удара США

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    Ядерные испытания в КНДР (290)

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    Заместитель главы внешнеполитического ведомства Северной Кореи Хан Сон Рель заявил, что ситуация на Корейском полуострове "зашла в тупик". Он также подверг критике "агрессивные" сообщения Трампа в соцсетях.
    Флаг КНДР
    FRED DUFOUR / AFP

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Ситуация на Корейском полуострове "зашла в тупик", Пхеньян не собирается "сидеть сложа руки" в ожидании превентивного удара США, заявил замглавы министерства иностранных дел КНДР Хан Сон Рель в интервью Ассошиэйтед Пресс.

    Флаг Китая
    STR / AFP
    Как Китай будет решать проблему КНДР под давлением США

    По его мнению, президент США Дональд Трамп "создает проблемы" своими "агрессивными" сообщениями в Twitter.

    Читайте также: Превентивный удар США по КНДР: большая война и ее последствия

    Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники в разведке сообщил, что США могут нанести превентивный удар по Северной Корее для предотвращения очередного испытания ядерного оружия. Дональд Трамп заявил, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР. Отвечая на вопрос о возможном ударе по Северной Корее, представитель Пентагона сообщил, что ведомство всегда рассматривает весь спектр вариантов.

    Позже США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". В ответ КНДР пригрозила США ядерным ударом.

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