Пхеньян пригрозил "не сидеть сложа руки" в ожидании удара США

FRED DUFOUR / AFP

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Ситуация на Корейском полуострове "зашла в тупик", Пхеньян не собирается "сидеть сложа руки" в ожидании превентивного удара США, заявил замглавы министерства иностранных дел КНДР Хан Сон Рель в интервью Ассошиэйтед Пресс.

По его мнению, президент США Дональд Трамп "создает проблемы" своими "агрессивными" сообщениями в Twitter.

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Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники в разведке сообщил, что США могут нанести превентивный удар по Северной Корее для предотвращения очередного испытания ядерного оружия. Дональд Трамп заявил, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР. Отвечая на вопрос о возможном ударе по Северной Корее, представитель Пентагона сообщил, что ведомство всегда рассматривает весь спектр вариантов.

Позже США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". В ответ КНДР пригрозила США ядерным ударом.