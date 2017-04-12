Немецкая генпрокуратура считает взрыв в Дортмунде терактом

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Генпрокуратура ФРГ считает терактом взрыв в Дортмунде, прогремевший во вторник перед матчем футбольной Лиги чемпионов между местной "Боруссией" и "Монако"; по делу уже есть два подозреваемых, один из которых задержан, сообщает Sputnik.

"Обстоятельства преступления позволяют говорить о его террористической подоплеке, поэтому мы взялись за это расследование", – заявила представитель ведомства, добавив, что взрывные устройства были начинены металлическими поражающими элементами.

По этому делу в настоящий момент проходят два подозреваемых, один из них задержан.

"Квартиры подозреваемых тщательным образом обыскали, один из них был задержан. В настоящее время мы проверяем возможность его ареста", – добавила представитель генпрокуратуры.

Менее чем за час до первой четвертьфинальной игры Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако" СМИ сообщили о взрыве около автобуса хозяев, направлявшихся на стадион. Позже полиция города подтвердила эту информацию и сообщила, что рядом с автобусом произошли три взрыва. Защитник дортмундского клуба Марк Бартра получил перелом лучевой кости, ему была проведена операция. Также пострадал сопровождавший команду сотрудник полиции. Матч в итоге был перенесен на среду.