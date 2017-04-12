Полиция сообщила подробности о письме с места взрыва у автобуса в Дортмунде

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Полиция считает найденное на месте взрыва у автобуса футбольного клуба "Боруссия" в Дортмунде письмо необычным, заявил глава МВД федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Ральф Егер.

По его словам, в послании отсутствует четкий мотив, возможно, это попытка навести следствие на ложный след.

"Это письмо необычно, из него не следует четкий мотив преступления", — сказал Егер журналистам, прямую трансляцию пресс-конференции ведет телеканал N-24.

По его словам, следствие в настоящее время рассматривает все версии происшествия.

"Это могут быть правые экстремисты, левые экстремисты, исламисты — не исключена пока ни одна версия", — сказал Егер.

Футбольный клуб "Боруссия" во вторник в Дортмунде должен был сыграть с "Монако" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Чуть менее чем за час до игры около автобуса дортмундской команды, направлявшейся на стадион, произошел взрыв, пострадали футболист Марк Бартра и сопровождавший команду сотрудник полиции. Матч был перенесен на среду, он начнется в 19:45.