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    Полиция сообщила подробности о письме с места взрыва у автобуса в Дортмунде

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    Как заявил глава МВД федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, в послании отсутствует четкий мотив, возможно, это попытка навести следствие на ложный след. По его словам, следствие в настоящее время рассматривает все версии происшествия.
    Взрыв в Дортмунде. Полиция на месте ЧП
    @welt

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Полиция считает найденное на месте взрыва у автобуса футбольного клуба "Боруссия" в Дортмунде письмо необычным, заявил глава МВД федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Ральф Егер.

    Взрыв возле автобуса дортмундской Боруссии
    @marca
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    По его словам, в послании отсутствует четкий мотив, возможно, это попытка навести следствие на ложный след.

    "Это письмо необычно, из него не следует четкий мотив преступления", — сказал Егер журналистам, прямую трансляцию пресс-конференции ведет телеканал N-24.

    По его словам, следствие в настоящее время рассматривает все версии происшествия.

    "Это могут быть правые экстремисты, левые экстремисты, исламисты — не исключена пока ни одна версия", — сказал Егер.

    Футбольный клуб "Боруссия" во вторник в Дортмунде должен был сыграть с "Монако" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Чуть менее чем за час до игры около автобуса дортмундской команды, направлявшейся на стадион, произошел взрыв, пострадали футболист Марк Бартра и сопровождавший команду сотрудник полиции. Матч был перенесен на среду, он начнется в 19:45.

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