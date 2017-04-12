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    Три взрыва в Дортмунде: матч между "Боруссией" и "Монако" перенесен

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    Европа сегодня: взрывы в Дортмунде, теракты в Стокгольме и Лондоне (91)

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    Первый четвертьфинальный матч футбольной Лиги чемпионов между дортмундской "Боруссией" и "Монако" перенесен из-за взрывов, прогремевших возле клубного автобуса немецкой команды.
    Взрыв возле автобуса дортмундской Боруссии
    @marca

    РИА Новости Украина

    Бартра пострадал, но его жизни ничто не угрожает

    Матч "Боруссии" с "Монако" должен был пройти во вторник в Дортмунде и начаться в 21.45 по Киеву. Чуть менее чем за час до игры СМИ сообщили о взрыве около автобуса "Боруссии", в результате которого пострадал защитник дортмундцев Марк Бартра. Он был доставлен в больницу с травмой руки. Жизни игрока ничто не угрожает.

    Взрыв в Дортмунде. Автобус ФК Боруссия
    @welt
    Взрывной футбол. Атака на автобус ФК "Боруссия" в Дортмунде

    Позже издание Bild со ссылкой на полицию сообщило, что сработали три взрывных устройства. По информации издания, взрывные устройства были заложены на обочине дороги. Один из свидетелей заявил, что "взрыв был очень громким" и он подумал, что "началась война".

    Матч пройдет в среду, билеты действительны

    Вскоре "Боруссия" официально объявила о переносе матча со вторника на среду. Встреча состоится в 19.45 по Киеву. Билеты на нее будут действительны. 

    Клуб также рекомендовал фанатам, уже находившимся на стадионе, оставаться и сохранять спокойствие, чтобы обеспечить организованный выход с арены. По сообщению в клубном микроблоге в Twitter "Боруссии", болельщики проявляли понимание, а фанаты "Монако" скандировали название немецкой команды в знак поддержки.

    Дортмундская полиция заверила, что признаков какой-либо угрозы посетителям стадиона в Дортмунде нет.

    Генеральный директор "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что вся команда находится в шоке. 

    "Такие события не выходят из головы. Я надеюсь, что команда способна в такой ситуации выглядеть конкурентоспособной в завтрашнем матче", — отметил он.

    Смотрите также: Взрыв возле автобуса ФК "Боруссия" в Дортмунде. Кадры с места ЧП

    Поддержку защитнику "Боруссии" Бартре, пострадавшему в результате взрыва, а также всей команде и ее болельщикам выразила испанская "Барселона". Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном клубном микроблоге в Twitter.

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    Взрыв возле автобуса дортмундской "Боруссии"
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