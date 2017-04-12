Три взрыва в Дортмунде: матч между "Боруссией" и "Монако" перенесен

РИА Новости Украина

Бартра пострадал, но его жизни ничто не угрожает

Матч "Боруссии" с "Монако" должен был пройти во вторник в Дортмунде и начаться в 21.45 по Киеву. Чуть менее чем за час до игры СМИ сообщили о взрыве около автобуса "Боруссии", в результате которого пострадал защитник дортмундцев Марк Бартра. Он был доставлен в больницу с травмой руки. Жизни игрока ничто не угрожает.

Позже издание Bild со ссылкой на полицию сообщило, что сработали три взрывных устройства. По информации издания, взрывные устройства были заложены на обочине дороги. Один из свидетелей заявил, что "взрыв был очень громким" и он подумал, что "началась война".

Матч пройдет в среду, билеты действительны

Вскоре "Боруссия" официально объявила о переносе матча со вторника на среду. Встреча состоится в 19.45 по Киеву. Билеты на нее будут действительны.

Клуб также рекомендовал фанатам, уже находившимся на стадионе, оставаться и сохранять спокойствие, чтобы обеспечить организованный выход с арены. По сообщению в клубном микроблоге в Twitter "Боруссии", болельщики проявляли понимание, а фанаты "Монако" скандировали название немецкой команды в знак поддержки.

Дортмундская полиция заверила, что признаков какой-либо угрозы посетителям стадиона в Дортмунде нет.

Генеральный директор "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что вся команда находится в шоке.

"Такие события не выходят из головы. Я надеюсь, что команда способна в такой ситуации выглядеть конкурентоспособной в завтрашнем матче", — отметил он.

Смотрите также: Взрыв возле автобуса ФК "Боруссия" в Дортмунде. Кадры с места ЧП

Поддержку защитнику "Боруссии" Бартре, пострадавшему в результате взрыва, а также всей команде и ее болельщикам выразила испанская "Барселона". Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном клубном микроблоге в Twitter.