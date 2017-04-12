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    Полиция Германии не спешит называть взрыв в Дортмунде терактом - СМИ

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    Европа сегодня: взрывы в Дортмунде, теракты в Стокгольме и Лондоне (89)

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    Глава полиции Дортмунда Грегор Ланге отметил, что "риск террористической атаки не является чем-то новым сегодня", и правоохранители готовились "к этому долго время".
    Взрыв возле автобуса дортмундской Боруссии. Болельщики перед матчем
    @welt

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Полиция Германии не подтверждает, что взрыв в Дортмунде является терактом и заявляет о высоком уровне безопасности на фоне произошедшего, передает агентство Рейтер со ссылкой на главу полиции города Грегора Ланге.

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    "Риск террористической атаки не является чем-то новым сегодня. Мы готовились к этому долгое время. Я не хочу предполагать, что это была террористическая атака. Все это расследуется. Мы хотим действовать осторожно. Расследование проводится на очень профессиональном уровне", — приводит агентство слова Ланге.

    Взрыв в Дортмунде. Автобус ФК Боруссия
    @welt
    Взрывной футбол. Атака на автобус ФК "Боруссия" в Дортмунде

    Ранее сообщалось, что на месте взрыва было найдено письмо, следователи проводят его проверку.

    Матч 1/4 финала Лиги чемпионов "Боруссии" с "Монако" должен был пройти во вторник в Дортмунде и начаться в 21.45. Чуть менее чем за час до игры СМИ сообщили о взрыве около автобуса "Боруссии". Позже полиция города подтвердила эту информацию и сообщила, что в общей сложности рядом с автобусом произошли три взрыва. Поединок между командами перенесен на 19.45 на среду, 12 апреля.

    Как заявили правоохранители, по предварительным данным, "при атаке были использованы серьезные взрывчатые вещества". В пресс-релизе полиции сообщили, что "взрывчатка могла быть спрятана в ограждении возле автомобильной стоянки". Также полиция заявила, что взрывы в Дортмунде являются атакой, направленной на футбольную команду "Боруссия".

    В результате взрыва 26-летний футболист "Боруссии" Марк Бартра был доставлен в больницу с переломом руки и порезами осколками стекла, но его жизни ничто не угрожает.

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