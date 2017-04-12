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    Взрывы в Дортмунде направлены на ФК "Боруссия" - полиция

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    Европа сегодня: взрывы в Дортмунде, теракты в Стокгольме и Лондоне (87)

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    Полиция Дортмунда заявила, что "при атаке были использованы серьезные взрывчатые вещества". Предварительно установлено, что "взрывчатка могла быть спрятана в ограждении возле автомобильной стоянки".
    Взрыв в Дортмунде. Полиция на месте ЧП
    @welt

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Взрывы в Дортмунде являются атакой, направленной на футбольную команду "Боруссия", сообщает агентство Рейтер со ссылкой на немецкую полицию.

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    Матч 1/4 финала Лиги чемпионов "Боруссии" с "Монако" должен был пройти во вторник в Дортмунде и начаться в 21:45. Чуть менее чем за час до игры СМИ сообщили о взрыве около автобуса "Боруссии". Позже полиция города подтвердила эту информацию и сообщила, что в общей сложности рядом с автобусом произошли три взрыва. Матч между командами перенесен на 19.45 на среду, 12 апреля. 

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    Ранее полиция Дортмунда заявила, что, по предварительным данным, "при атаке были использованы серьезные взрывчатые вещества". В пресс-релизе полиции сообщили, что "взрывчатка могла быть спрятана в ограждении возле автомобильной стоянки".

    В результате взрыва 26-летний футболист "Боруссии" Марк Бартра был доставлен в больницу с порезами руки осколками стекла, но его жизни ничто не угрожает.

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