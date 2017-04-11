"Серьезные взрывчатые вещества" были применены в Дортмунде - полиция

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. В инциденте с автобусом футбольного клуба "Боруссия" были использованы "серьезные взрывчатые веществами", считает полиция Дортмунда.

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов "Боруссии" с "Монако" должен был пройти во вторник в Дортмунде и начаться в 21:45. Чуть менее чем за час до игры СМИ сообщили о взрыве около автобуса "Боруссии". Позже полиция города подтвердила эту информацию и сообщила, что в общей сложности рядом с автобусом произошли три взрыва.

Смотрите также: Появилось видео момента теракта в Стокгольме с камеры наблюдения

"По предварительным данным, полиция исходит из того, что при атаке были использованы серьезные взрывчатые вещества. Взрывчатка могла быть спрятана в ограждении возле автомобильной стоянки", – говорится в пресс-релизе на официальном сайте полиции Дортмунда.

В результате взрыва 26-летний футболист "Боруссии" Марк Бартра был доставлен в больницу с порезами руки осколками стекла, но его жизни ничто не угрожает.

Матч между командами перенесен на 19.45 на среду, 12 апреля.