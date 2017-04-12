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    Взрывной футбол. Атака на автобус ФК "Боруссия" в Дортмунде

    Тема:

    Европа сегодня: взрывы в Дортмунде, теракты в Стокгольме и Лондоне (88)

    (обновлено: )14
    Взрыв в Дортмунде. Автобус ФК Боруссия
    Взрыв в Дортмунде. Полиция на месте ЧП
    Взрыв в Дортмунде. Полиция на месте ЧП
    Взрыв возле автобуса дортмундской Боруссии
    Взрыв возле автобуса дортмундской Боруссии. Болельщики перед матчем
    Защитник дортмундской Боруссии Марк Бартра
    Взрывы у автобуса Боруссии
    Три взрывных устройства сработали вблизи автобуса Боруссии
    Взрыв у автобуса Боруссии
    Взрыв в Дортмунде. Автобус ФК Боруссия
    Взрыв в Дортмунде. Автобус ФК "Боруссия"
    @welt
    Взрыв в Дортмунде. Полиция на месте ЧП
    Взрыв в Дортмунде. Полиция на месте ЧП
    @welt
    Взрыв в Дортмунде. Полиция на месте ЧП
    Взрыв в Дортмунде. Полиция на месте ЧП
    @welt
    Взрыв возле автобуса дортмундской Боруссии
    Взрыв возле автобуса дортмундской "Боруссии"
    @marca
    Взрыв возле автобуса дортмундской Боруссии. Болельщики перед матчем
    Взрыв возле автобуса дортмундской "Боруссии". Болельщики перед матчем
    @welt
    Защитник дортмундской Боруссии Марк Бартра
    Защитник дортмундской "Боруссии" Марк Бартра
    @marca
    Взрывы у автобуса Боруссии
    Взрывы у автобуса "Боруссии"
    @BILD
    Три взрывных устройства сработали вблизи автобуса Боруссии
    Три взрывных устройства сработали вблизи автобуса "Боруссии"
    @BILD
    Взрыв у автобуса Боруссии
    Взрыв у автобуса "Боруссии"
    @BILD

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    Взрыв в Дортмунде. Автобус ФК "Боруссия"

    Матч 1/4 финала Лиги чемпионов "Боруссии" с "Монако" должен был пройти во вторник в Дортмунде и начаться в 21.45. Чуть менее чем за час до игры СМИ сообщили о взрыве около автобуса "Боруссии". Позже полиция города подтвердила эту информацию и сообщила, что в общей сложности рядом с автобусом произошли три взрыва. Поединок между командами перенесен на 19.45 на среду, 12 апреля. 

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    Как заявили правоохранители, по предварительным данным, "при атаке были использованы серьезные взрывчатые вещества". В пресс-релизе полиции сообщили, что "взрывчатка могла быть спрятана в ограждении возле автомобильной стоянки". Также полиция заявила, что взрывы в Дортмунде являются атакой, направленной на футбольную команду "Боруссия".

    В результате взрыва 26-летний футболист "Боруссии" Марк Бартра был доставлен в больницу с переломом руки и порезами осколками стекла, но его жизни ничто не угрожает.

    В то же время квалифицировать произошедшее как теракт полиция Дортмунда не спешит.

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